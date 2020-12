Die Frauengemeinschaft der Ortsteile Bietingen und Ebringen bringt mit der Frauenfasnacht, Seniorennachmittagen, Ausflügen oder den Weihnachtsmärkten die Dorfgemeinschaft zusammen. In diesem Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie vieles nicht stattfinden und so stellte sich die Frage: Was können wir für die Kinder machen? Denn wie Hildegard Nadj sagt: „Das Kinderturnen und der Nikolaus des Turnvereins Bietingen fielen schon aus und so überlegten wir, wie Kinder und Eltern in der Adventszeit etwas gemeinsam erleben können.“

Die gewohnten Adventsfenster gibt es diesmal nicht

Elke Metzler von der Frauengemeinschaft hatte die Idee, die Kinder der beiden Ortsteile auf Sternensuche durch Bietingen zu schicken. Denn Treffen vor weihnachtlich gestalteten Adventsfenstern wie in den Jahren zuvor waren durch die Abstandregeln nicht möglich. Gesucht wurden Mitstreiter, die einen Stern mit einer Zahl darauf an der Fensterscheibe anbringen. Mit so viel Zuspruch der Bietinger hatten die Frauen nicht gerechnet, Elke Metzler sagt: „Wir waren überwältigt. Ich dachte an 20 Familien, es meldeten sich aber 66, und wir mussten Schluss machen.“

66 Buchstaben ergeben einen Lösungssatz

66 Sternenfenster im Dorf anzusteuern bedeutet für Kinder und Eltern schon eine kleine Wanderung. Damit die Tour auch von den Kleinsten bewältigt werden kann, können sich die Sternsucher den Weg aufteilen und in der Woche auf den vierten Advent in Abschnitten auf die Suche machen. Für die Sternfinder wird es auch spannend, denn jede Zahl auf einem Stern steht für einen Buchstaben, die zusammengesetzt den Lösungssatz ergeben.

Dieser stand nicht von Anfang an fest, wie Elke Metzler erklärt: „Ich musste warten, wie viele Leute mitmachen, danach richtet sich die Länge des Satzes.“ Der sei etwas länger geworden als gedacht, fügt sie schmunzelnd hinzu. Auf die Sternfinder warten Belohnungen, die von Bürgern und zwei Supermärkten gespendet wurden. Es war die erste Aktion der Frauengemeinschaft für Kinder. Die Mitglieder und alle Bürger über 70 Jahre werden mit einer selbstgemachten Weihnachtskarte bedacht.