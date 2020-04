von SK

Eine auf dem Küchentisch brennende Kerze hat Mittwochnacht, 8. April, gegen 23 Uhr in einer Wohnung in der Rielasinger Straße eine auf dem Tisch liegende Zeitung in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei mit.

Die Rauchentwicklung führte zur Auslösung des Rauchmelders, den die 80 Jahre alte Bewohnerin nicht hörte. Die Nachbarn nahmen den Alarm jedoch wahr und verständigten sofort die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Gottmadingen löschten die Nachbarn den kleinen Brand mit einem privaten Feuerlöscher.

Die unverletzte Seniorin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung wurde stark verrußt, das Gebäude selbst blieb jedoch unbeschädigt.