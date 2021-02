Große Erdhaufen liegen im Gottmadinger Wiesental. Hingeworfene Hügel. Sie sehen aus, als wären sie nur zwischengelagert, um im nächsten Moment wieder abgeholt zu werden, um den Garten eines neuen Eigenheims mit Mutterboden zu versorgen. Mag sein, dass es so ist. Gewiss ist aber, dass hier in naher Zukunft noch mehr Hügel entstehen werden. Die Gemeinde Gottmadingen plant hier nämlich einen „Dirt Track“. Hier, das ist am Ortsrand zwischen Bauhof und Riederbach. Unter Bäumen sollen sich hier die Jugendlichen mit allem was durch menschlichen Antrieb rollt durch künstliche Täler und Hügel manövrieren. Inhaltlich ist der Dirt Track nichts anderes als ein Geschicklichkeitsparcours durch sandiges Gelände.

Auch Jugendliche brauchen ihr Freizeitgelände

Die Idee ist nicht mehr ganz jung. Als in den Jahren 2016/2017 die Spielplatzkonzeption für das Dorf erarbeitet wurde, stellten sich die Gemeinderäte die Frage, was eigentlich für die älteren Kinder und Jugendlichen geboten wird. Ihnen war aufgefallen, dass diese Altersgruppe nur wenig berücksichtigt wird. Das führte am 27. Juli 2017 zu dem Beschluss, zehn Prozent der für die Spielplätze reservierten Summe für ein Freizeitgelände für Jugendliche zurückzuhalten. Damals waren das 47 000 Euro. Mittlerweile dürften daraus 60 000 Euro geworden sein. Grund sind laut Heinz-Dieter Restle vom Gottmadinger Bauamt die gestiegenen Bau- und Materialkosten für die Spielplätze.

Gottmadingens Jugendpfleger Jonathan Schmidt Fernandez zeigt, wo der Dirt Track zwischen den Bäumen entstehen soll. Es werden noch weitere Erdmassen dazu kommen, die die Jugendlichen später selber modellieren dürfen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Eine Umfrage des Jugendpfleges bringt das Projekt wieder ins Rollen

Warum ist seit dem Beschluss im Sommer 2017 noch nichts geschehen, obwohl ein Budget vorhanden ist? Restle sagt es ganz ehrlich: „Das Projekt ist bis 2020 eingeschlafen.“ Umso mehr hat sich seit November getan. Jonathan Schmidt Fernandez hat sich die Sache konkreter vorgenommen. Der Jugendpfleger hat eine unter 120 Jugendlichen eine Online-Umfrage gestartet und gefragt, was diese sich überhaupt wünschen. Sie konnten wählen zwischen einem sogenannten Pumptrack, der aus festen Betonelementen besteht und einem Dirt Track. Die Jugendlichen votierten mehrheitlich für die einfachere Variante. Unterstützt werden sie dabei auch von dem im vergangenen Jahr neu gegründeten Radsportverein Gottmadingen.

Jugendliche wollen mitgestalten

Schmidt Fernandez hatte die Jugendlichen gefragt, ob sie einen Dirt Track überhaupt nutzen würden. 52 Prozent beantworteten diese Frage mit Ja. Bei der Frage, ob sie beim Aufbau mithelfen würden, stimmten 74 Prozent mit Ja. Und bei der Instandhaltung wollen immer noch 64 Prozent mithelfen. Das überzeugte nun auch den Gemeinderat, der das Projekt einstimmig billigte. Überzeugt hat vor allem die hohe Bereitschaft der Jugendlichen, sich selbst einzubringen und mitzugestalten.

Die Luftaufnahme aus der Präsentation von Heinz-Dieter Restle zeigt das Gelände im Wiesental, auf dem der Dirt Track gebaut werden soll | Bild: Gtr

Das Engagement stärkt auch das Verantwortungsbewusstsein

In dem Punkt treffen sich die Interessen der jungen Gottmadinger mit denen der gewählten Vertreter. „Die Jugendlichen wollen nichts Fertiges hingestellt bekommen, sondern sich am Aufbau beteiligen und das Gelände auch später wieder verändern können“, sagt Schmidt Fernandez. Und Restle ergänzt beim Vor-Ort-Termin im Wiesentals: „Wir sind nach allen Seiten offen.“ Er hofft, durch das Engagement der Jugendlichen auch deren Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit der Anlage zu erhöhen. Außerdem sind sich Restle und Schmidt Fernandez darin einig, dass sie auf diese Weise nicht am Bedarf der jungen Leute vorbeiplanen.

Als Beispiel, wie das Gelände im Wiesental mal aussehen könnte, hat Jonathan Schmidt Fernandez den Konstanzer Dirt Track im Oberlohn fotografiert. | Bild: Trautmann, Gudrun

Unterstützung kommt von der Gemeinde und Tiefbauern

Wer sich nun vorstellt, dass Scharen von Jugendlichen mit Schubkarre und Schaufel die Erdhügel bewegen, liegt jedoch falsch. Hilfe werden die jungen Leute vom Bauhof und von Tiefbauunternehmen bekommen, die im Gegenzug Abraum von Baustellen auf dem Gelände deponieren dürfen. Immerhin müssen nach Schätzung von Heinz-Dieter Restle zwischen 100 und 150 Kubikmeter Material verbaut werden. Wann jedoch mit den Arbeiten begonnen werden kann, das hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. „Sobald es die Situation zulässt, könne wir an die Umsetzung gehen“, sagt Restle.

Keine Angst vor motorisierten Fahrzeugen auf dem Gelände

Über die Bereitschaft der Jugendlichen, sich bei der Gestaltung des Geländes stark zu engagieren, sind Kirsten Graf (SPD/UL) und Angelika Möll (CDU) sehr erfreut. Die Bedenken von Walter Beyl (FWG), es könnte dort eine Motocross-Strecke entstehen, entkräftet Bürgermeister Michael Klinger schnell: „Dafür müsste die Fläche viel weitläufiger sein.“