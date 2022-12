Gottmadingen vor 1 Stunde

Bald werden Wasser und Abwasser in Gottmadingen noch teurer

Vielleicht hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren zu wenig getan. Jetzt treiben Baustellen am Leitungsnetz die Kosten für Wasser und Abwasser in die Höhe. Kreditaufnahme soll die Auswirkungen etwas lindern.