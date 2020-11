Aus Stuttgart kommt unerwartet gute Nachricht. Die Bahn will die höchst unbefriedigende Situation am Bahnhof Gottmadingen jetzt rasch beenden. „Wir werden ein fünftes Fahrzeug auf eigene Rechnung einsetzen“, sagt die Sprecherin der DB AG. „Es ist unser unreigenes Interesse, das Zugfahren attraktiv zu machen.“ Doch die Realität sieht anders aus. Immer wieder fielen in der Vergangenheit Züge aus oder fuhren in geringerer Kapazität. Das führte regelmäßig um 7.20 Uhr, wenn die Schüler aus Gottmadingen und Gailingen in die weiterführenden Schulen nach Singen fahren müssen, dazu, dass Fahrgäste am Bahnsteig stehen blieben. Ganz zu schweigen von dem heftigen Gedrängel, in dem die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verordneten Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten.

Gottmadingen Wieder Zugausfälle in Gottmadingen: Michael Klinger schreibt neue Brandbriefe an Bahn und Verkehrsministerium Das könnte Sie auch interessieren

Der Kampf um ausreichend Platz begann schon vor einem Jahr

Seit Herbst 2019 führt die Gemeinde Gottmadingen, allen voran Bürgermeister Michael Klinger, Beschwerde gegen die Bahn und das Verkehrsministerium des Landes. Mit Erklärungen und Entschuldigungen will er sich nicht mehr abspeisen lassen. Im Oktober schien auch kurzfristig Beruhigung in das Thema gekommen zu sein. Nicht zuletzt, weil es auch Beschwerden von Schweizer Seite über Zugausfälle ab Thayngen gegeben hatte. Doch an mindestens drei Tagen im November spielten sich wieder ähnliche Szene ab wie zuvor: Zu wenig Wagenmaterial, Gedränge am Bahnsteig und Schüler, die ihre erste Unterrichtsstunde verpasst haben.

Gottmadingen Bahnchaos zwischen Gottmadingen und Singen: Es soll bald Entspannung geben Das könnte Sie auch interessieren

Ein Ersatzwaggon nur für die Strecke Schaffhausen-Singen

Nun scheint die Bahn nicht mehr nur auf Reparaturen von defekten Triebwagen auf der Strecke zu setzen, sondern will laut Sprecherin „sehr zeitnah“ auf eigene Rechnung ein fünftes Fahrzeug für die Strecke bereitstellen, um mehr Reserve zu haben. „Es ist ein Waggon, der jederzeit einspringen kann.“ Bestellt sind vier Fahrzeuge. Mit dem fünften Fahrzeug solle die Doppeltraktion garantiert werden, heißt es aus Stuttgart.

Während der Corona-Pandemie mit Ersatzbussen direkt bis zum Schulhaus

Außerdem setzt die Bahn Busse ein. Die Busfahrer seien angehalten, Schüler, die bei Überfüllung im Zug keinen Platz mehr haben, zum Bus zu leiten. „Wir versuchen außerdem jetzt in schwierigen Zeiten noch einen Bus zu bekommen, der die Schüler direkt zu den Schulen bringt, so dass sie gar nicht mehr umsteigen müssen“, sagt die Bahn-Sprecherin. Das werde vor allem die Schüler aus Gailingen betreffen, die ja in Gottmadingen umsteigen müssen. „Wir wollen für Entspannung sorgen. Wenn es nicht klappt, können wir uns nur entschuldigen.“