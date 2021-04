von Wolfgang Schreiber

Auf der Turmspitze der Büsinger Bergkirche haben Handwerker feierlich die neue Kupferkugel und die Wetterfahne montiert. Die Kirche wird derzeit restauriert, und die Installation von Kugel und Fahne markiert dabei einen wichtigen Fortschritt und ist symbolisch bedeutsam.

Spengler Christian Gnädinger, der die neue Kugel aus Kupfer gefertigt und die Wetterfahne mit dem aktuellen Datum versehen hat, erklomm das Baugerüst, gemeinsam mit Beat Moretti, der die Kugel mit Blattgold verziert und die Wetterfahne mit goldenem Rand bemalt hat. Nach ihnen stiegen Bauleiter Beat Wolf und auch Pfarrer Mathias Stahlmann in die Höhe.

Beat Moretti, Reto Wolf und Christian Gnädinger (v.l.) mit der von ihnen installierten Kugel samt Wetterfahne auf dem Kirchturm. | Bild: Gerhard Weiss

Danach kam der Vorsitzende der Freunde der Bergkirche Michael Psczolla, ihm folgte Josef Zumbühl, Präsident der Vereinigung für die Büsinger Bergkirche, und sein Aktuar Gerhard Weiss. Auch Bauleiter Fredy Kröni und Büsingens Bürgermeisterin Vera Schraner begaben sich auf die Turmspitze und beobachteten, wie Kugel und Fahne in luftiger Höhe installiert wurden.

Es ist Tradition, dass in Turmkugeln alte Dokumente und Erinnerungsstücke versteckt sind, die Generationen später wiederentdeckt werden. Wegen ihrer relativen Unzugänglichkeit galten Turmkugeln oft als sichere Aufbewahrungsorte für historische Zeugnisse aus der Zeit des Baus oder der Renovationen, etwa Zeitungen oder Münzen der Zeit, die man an die Nachwelt überliefern wollte.

Doch wie Michael Psczolla enttäuscht hatte feststellen müssen: In der alten Kugel auf dem Bergkirchenturm fand sich gar nichts. Entweder hat jemand die Kugel geplündert, als sie sich noch auf der Turmspitze befand, oder 1925, als die Turmspitze zuletzt renoviert wurde, fanden es die Bauleute nicht nötig, Dokumente darin zu deponieren.

Die neue Turmkugel jedoch ist gleichzeitig eine kleine Zeitkapsel: Am Dienstag steckte Michael Psczolla vor den Augen der Besucher die Handwerkerliste, Prospekte der Vereine und der Stiftung, einen Plan der Bergkirche und auf einem USB-Stick Seiten des Buches über die Baugeschichte der 1000 Jahre alten Bergkirche in die Kapsel der Kugel. Er mutmaßte allerdings, dass in hundert Jahren, sollte die Kugel dann einmal geöffnet werden, wohl niemand mehr Computer besitzt, auf denen der Stick gelesen werden könnte.

Restaurierung bald fertig

Pfarrer Matthias Stahlmann reichte noch den aktuellen Gemeindebrief Büsingens nach. Nachdem der Pfarrer ein Gebet und Segensworte gesprochen hatte, begann der Aufstieg zur Turmspitze. Mit dem Einbau der Kugel und der Wetterfahne wird an der Bergkirche bald auch das Gerüst verschwinden, das notwendig war, um das Dach und den Kirchturm zu renovieren und so widerstandsfähig für Wind und Wetter zu machen.