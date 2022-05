von Sandra Baindl singen.redaktion@suedkurier.de

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Projekten ist Gottmadingen schon seit längerem besonders wichtig. Wie dies erfolgreich funktioniert, zeigte sich unter anderem bei der Einrichtung des kürzlich eröffneten Dirt Tracks (Rennstrecke) und der Skateranlage. Dort beteiligten sich die Jugendlichen nicht nur an der Planung, sondern packten auch mit an, als es an die Umsetzung ging.

Im April fragte die Gemeinde dann bei den jungen Mitbürgern ab, welche Themen sie interessieren und wofür sie sich engagieren möchten. Als weiterer Schritt folgte nun die Auftaktveranstaltung zur Jugendbeteiligung der Gemeinde, an der in der Fahrkantine mehr als 40 Jugendliche in der Fahrkantine teilnahmen.

Ziel der Veranstaltung war es, die Ideen aus der Umfrage und andere Vorschläge weiterzuentwickeln. Die Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren machten sich in mehreren Arbeitsgruppen an Themen, für die sie sich engagieren wollen. Aus der Umfrage der Gemeinde ging hervor, dass sich die Jugendlichen besonders für Treffpunkte mit Freunden, Party- und Feierräume sowie Jugendveranstaltungen interessieren. Möglicherweise ist es eine Folge der Corona-Pandemie, dass gerade Themen, die viel mit persönlichem Kontakt, Austausch und Kommunikation zu tun haben, im Vordergrund standen.

In den Gruppenarbeiten bauten die Jugendlichen keine Luftschlösser, sondern entwickelten teils sehr einfache Maßnahmen wie das Aufstellen von Bänken vorschlugen, die leicht umsetzbar sein dürften. Deutlich aufwändiger dürfte die Idee einer Grillhütte oder eines Soccercourts beim Jugendtreff sein. Ein Soccercourt ist eine mit Banden, Zäunen und Fußballtoren ausgestattete Sportfläche, die nicht nur für Fußball, sondern auch für andere Sportarten genutzt werden kann. Als kostengünstige Lösung wurde jedoch gleich die Reaktivierung des Grillplatzes bei den Tennisplätzen vorgeschlagen.

Mehr Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat

Eine kleine Gruppe machte sich Gedanken, wie in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den Jugendlichen und dem Gemeinderat aussehen könnte. Sie erhielt bei ihrer Arbeit Unterstützung von Moderator Udo Wenzl. Der Diplom-Sozialpädagoge berät Kommunen beim Thema Kinder- und Jugendbeteiligung und hat bereits mehrere Gemeinden auch im Hegau bei dieser Aufgabe begleitet.

Wenzl machte deutlich, wie wichtig eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an Gemeindeentscheidungen sei. Für die meisten dürfte es neu gewesen sein, dass sogar die baden-württembergische Gemeindeverordnung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen „bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren“ vorsieht.

Jugendliche freuen sich über Besuch vom Gemeindrat

Besonders gut kam bei den Jugendlichen an, dass mit Michael Grimm und Florian Brütsch auch zwei Vertreter des Gemeinderats anwesend waren. Beide zeigten sich sehr erfreut vom Engagement und Einfallsreichtum der Jugendlichen. Michael Grimm kündigte an, sich dafür stark zu machen, möglichst viele Ideen davon umzusetzen. Florian Brütsch wünschte sich, dass die Jugendlichen und der Gemeinderat regelmäßig in Kontakt bleiben. Es gelte nun einen gemeinsamen Weg zu finden, Ideen umzusetzen.

Abschließend ermutigte Udo Wenzel die Jugendlichen dazu, nicht locker zu lassen und sich insbesondere nicht durch das Argument fehlenden Geldes beirren zu lassen. Als Beispiel nannte er Steißlingen, wo den Jugendlichen nun eine eigene Hütte zur Verfügung steht.

Allen Beteiligten ist es wichtig, dass die begonnene Arbeit fortgesetzt wird. Dies soll zunächst im Rahmen weiterer Termine im Jugendtreff geschehen.