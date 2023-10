Gottmadingen vor 2 Stunden

Ihm reicht es jetzt: Georg Wengert will Kita-Gebühren auf Null setzen lassen

Der Unternehmer lässt in seinem Schreiben kein gutes Haar an der Gottmadinger Verwaltung und kritisiert die Verschwendung von Steuergeldern für angeblich unsinnige Projekte. Der Gemeinderat lässt das so nicht stehen.