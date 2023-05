Der Schreck am Sonntagmorgen in Randegg war groß: Ein Fenster im ersten Obergeschoss des Pfarrhauses ist zerstört worden. Ein Stein hat laut Polizei die Doppelverglasung durchschlagen und sei in der dortigen Kirchenbibliothek liegengeblieben, wo er am Sonntagmorgen aufgefunden wurde.

Singen Wer macht denn sowas? Fassungslosigkeit nach Einbruch ins Hospiz-Café Das könnte Sie auch interessieren

Die Ermittler gehen davon aus, dass Unbekannte im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmorgen die Sachbeschädigung in der Ottilienstraße begangen haben. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von den Beamten auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen entgegen, Telefon 07731 8880.