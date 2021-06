Diesen Augenblick wollte sich Jonathan Schmidt Fernandez nicht entgehen lassen. In der Gemeinde Gottmadingen ist er zuständig für den Bereich Jugend, Familie und Soziales. Und da ist es ihm zusammen mit Heinz-Dieter Restle vom Bauamt gelungen, einen alten Wunsch in neue Bahnen zu lenken. Die Rede ist von dem sogenannten Dirt Track.

Nur bei erkennbar ernstem Interesse nimmt die Gemeinde Geld für den Dirt Track in die Hand

Immer wieder war in der Vergangenheit aus den Reihen der Jugendlichen die Nachfrage nach altersgerechten Freizeitmöglichkeiten an die Verwaltung herangetragen worden. Allein der entsprechende Nachdruck und die Bereitschaft zur Mithilfe waren wohl nicht ausgeprägt genug, um den Gemeinderat dazu zu bewegen, dafür die entsprechenden finanziellen Mittel in Höhe von rund 60 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Solange das Interesse der Jugendlichen nur sehr vage und die Umsetzung alleine Sache der Gemeinde sei, werde man das Projekt nicht forcieren.

Altes Thema wieder neu belebt

Als Jonathan Schmidt Fernandez die Aufgabe des Jugendpflegers im Dorf übernahm, suchte er gleich den Kontakt mit den jungen Leuten. Er griff das alte Thema auf, um auszuloten, wie ernsthaft das Interesse an so einem Geschicklichkeitsparcours in Gottmadingen tatsächlich ist. Gemeinsam mit den Jugendlichen besprach er Inhalte und entwickelte Pläne, wie der Dirt Track gestaltet werden könnte. Dabei half Yury Malcangi, der sich mit solchen Anlagen auskennt.

Eifrig mitgearbeitet an den Plänen für den Parcours im Wiesental

Spätestens jetzt erkannten Verwaltung und Gemeinderat, dass es den Jugendlichen ernst ist mit dem Parcours im Wiesental. Sie hatten sich eifrig in die Planung eingebracht und ihre praktische Mithilfe versprochen. Endlich würde auch für diese Altersgruppe ein passendes Freizeitangebot geschaffen.

Das Gelände aus der Luft betrachtet zeigt zahlreiche Bäume. Die werden den Jugendlichen auf dem Geschicklichkeitsparcours angenehmen Schatten spenden. Bild: Jonathan Schmidt Fernandez | Bild: Schmidt Fernandez

Ohne schweres Gerät geht es nicht

Das Gelände stand längst zur Verfügung. Doch wie lange werden Jugendliche mit Schubkarre und Schaufel arbeiten, um ein Gelände von rund 1100 Quadratmetern in eine Hügellandschaft mit Rampen uns Steilkurven zu verwandeln? Darüber, dass da schnell die Luft raus wäre, machten sich Jonathan Schmidt Fernandez und Heinz-Dieter Restle keine Illusionen. Deshalb suchte sich Restle, der auch für den Bauhof zuständig ist, mit der Firma Luibrand einen Partner aus der Bauwirtschaft. Der kommt mit seinem schweren Gerät, um das Gelände zu modellieren und darf dafür Erdaushub von seinen Baustellen im Wiesental verbauen. So ist beiden Seiten geholfen, und der Dirt Track nimmt Gestalt an.

Vielleicht klappt es mit der Freigabe in den Sommerferien

Die schweren Erdarbeiten wollte sich Jonathan Schmidt Fernandez nicht entgehen lassen. Mit einer Drohne filmte er die grobe Umgestaltung. Bei der Feinarbeit wollen dann die Jugendlichen tatsächlich mit der Schaufel anrücken. Wegen des verregneten Monats Mai haben sich die Erdarbeiten verschoben. Trotzdem hofft der Jugendpfleger, dass der Dirt Track Anfang der Sommerferien eröffnet werden kann. Bisher wurden 400 Kubikmeter Erde bewegt. Die Firma Luibrand stellte die Bagger und teilte sich die Arbeit mit den Mitarbeitern des Gottmadinger Bauhof.