Dunkel hängt der Himmel über der Gottmadinger Christkönigkirche. Eine lange Schlange hat sich vor dem Haupteingang gebildet. Dass es nur langsam voran geht, liegt an den coronabedingt strengen Einlasskontrollen. „Wir singen erst, wenn alle drin sind“, beruhigt eine Helferin die Menge.

Die Wartenden sind an diesem trüben Novembertag geduldig und voller Vorfreude. Sie sind gekommen, um das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart und die Bach-Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ zu hören. Was könnte besser zum Volkstrauertag passen?

Lange genug haben die Liebhaber großer Chorwerke auf Live-Konzerte verzichten müssen. Und auch die Akteure, die Sänger der Kantorei an der Auferstehungskirche Engen, die Orchestermusiker und die Solisten haben eine lange Durststrecke hinter sich. Zweimal mussten die Konzerte verschoben werden. Da stellt sich die Frage: Was bleibt dann noch von einem Chor? Eingerostete Stimmen? Mitgliederschwund? Ein zaghaftes Herantasten?

Mitsingen ist möglich Die Kantorei an der Engener Auferstehungskirche ist auch offen für neue Sängerinnen und Sänger. Die Proben finden in Engen immer montags von 20 bis 22 Uhr statt. Als nächstes Projekt steht „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf dem Programm. Das Oratorium für Solisten, Chor und Orchester soll am 9. und 10. April 2022 in der katholischen Kirche in Engen (19 Uhr) und in der Gottmadinger Christkönigkirche (17 Uhr) aufgeführt werden. Informationen und Kontakt: Kantorin Sabine Kotzerke, Telefon (0 77 33) 20 88.

Musik auf höchstem Niveau

Nichts von alledem. Was die 46 Sängerinnen und Sänger, die Solisten Maria C. Schmid (Sopran), Ulrike Andersen (Alt), Timo Brütsch (Tenor) und Johannes Michael Blume (Bass) zusammen mit dem Orchester unter der Leitung von Kantorin Sabine Kotzerke in der Christkönigkirche ablieferten, war – kurz gesagt – Musik auf höchstem Niveau. Wann hatte man zuletzt so schöne, gut trainierte Stimmen gehört? Und überhaupt, wo kamen sie her? Viele der Mitwirkenden sind Eigengewächse der Engener Kantorei, die schon als Kinder dabei waren.

Sabine Kotzerke hat technisch aufgerüstet und die Chormitglieder auch in der Pandemie mit Online-Proben weiter trainiert. Das hat den Vorteil, dass auch weiter entfernt lebende Sänger dem Chor treu bleiben können. Auch wenn Online-Proben nicht so viel Spaß machen wie das Singen in der Gemeinschaft: Die Mühe hat sich gelohnt. Herausgekommen ist ein fantastischer Klang, der sich den Weg direkt in die Herzen der Zuhörer bahnt.

Gedenken an Verstorbene

Trauer und Hoffnung fügen sich an diesem trüben Novembertag in der Musik zusammen. Sabine Kotzerke hat dieses Konzert auch jenen Menschen gewidmet, die in der Pandemie einen lieben Angehörigen verloren haben. Den Auftakt bildet die frühe Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ von Johann Sebastian Bach. Sie ist gehalten in kleiner, historischer Orchesterbegleitung mit zwei Blockflöten, Gamben, Violone, Violoncello, Fagott und Orgel continuo.

Sabine Kotzerke (ganz links) bringt Chor und Orchester der Auferstehungskirche Engen sowie die vier Solisten mit Mozarts Requiem und einer Bachkantate in der Gottmadinger Christkönigkirche zu Höchstleistungen. | Bild: Trautmann, Gudrun

„Mensch, du musst sterben“, singt das Solistenquartett. Als ob nicht das alleine schon Gänsehaut erzeugen würde. Da stimmt der Chor mit herausragender Leichtigkeit bestätigend ein. Glockenhell erklingen die Soprane: „Ja, ja, ja komm, Herr Jesu!“ Es geht um die letzten Dinge und die Erlösung im Glauben. Hier werden nicht nur einfach Noten gesungen. Der Chor lebt den Inhalt durch eine ausgefeilte Dynamik und exzellente Aussprache. Im sanften Pianissimo verliert der Tod seinen Schrecken, wenn es heißt „Der Tod ist mir mein Schlaf worden“. Das rührt an.

Taschentücher werden gezückt

Doch es soll noch intensiver kommen. Spätestens seit dem Film „Amadeus“ ist das Mozart-Requiem ein Klassiker. Dass so viele Menschen die Trauermesse kennen, macht die Sache für die Aufführenden nicht leichter. Patzer oder Ungenauigkeiten werden leichter entlarvt. Doch die Engener Kantorei leistet sich keine Patzer.

Schon die ersten Orchesterklänge und der Einsatz des Chores setzen Emotionen im Publikum frei. Taschentücher werden gezückt. Staunen dann beim beherzten Einsatz der Männer im Kyrie. Schon jetzt ist die Spannung kaum noch auszuhalten. Nachbarn schauen sich verwundert an. Unter der Maske darf man offene Münder vermuten. Man möchte aufspringen in der Kirchenbank und im Rhythmus mitgehen.

Ein unvergesslicher Konzertabend

Wie Sabine Kotzerke das alles zusammenhält, ist schon ein Schauspiel für sich. Weit öffnet sie ihren Mund, um die Sänger im Text zu begleiten. Ihr Strahlen strahlt aus dem Chor zurück ins Publikum. Der Zeigefinger weist rechtzeitig auf den nächsten Einsatz hin. Vermutlich wäre das gar nicht nötig. Die meisten kennen Noten und Text sowieso auswendig. Doch die Dirigentin wirkt mit ihren großen Gesten fast beschwörend, scheint in die Musik hineinzukriechen, um das Maximum herauszuholen.

Was bleibt, ist die Erinnerung an einen unvergesslichen Konzertabend. Kerzen werden entzündet, Glocken geläutet. Die Stille ist fast unerträglich. Dann darf sich die Spannung endlich in einem Lied entladen, das die Gemeinde freudig mitsingt. Brandender Applaus zum Schluss.