Wenn die Gemeinde zum Gottmadinger Herbstmarkt lädt, machen sich auch viele Menschen aus den Nachbargemeinden auf den Weg. Doris Huber war wie jedes Jahr aus Weiterdingen gekommen. „Ich gehe allgemein gerne auf Märkte und hier ist der Kinderflohmarkt schon was Besonderes“, sagte sie und zeigte auf ihre volle Tasche mit Kinderkleidung, Spielen und Bilderbüchern für die Enkel. Auch ein Essen am Bewirtungsstand der Feuerwehr gehöre für sie immer dazu.

Bei herrlichem Herbstwetter bummelten schon nach Öffnung die ersten Besucher durch die Marktgassen und über den Kinderflohmarkt auf dem Rathausplatz. Dort zog der Duft von Raclette und Dünnele in die Nase, auf der Wiese boten die jungen Flohmarkthändler ein großes Sammelsurium ausgedienter Sachen. Dem elfjährigen Alex war es schwergefallen, sich von manchen Spielzeugen zu trennen. Aber er tröstete sich, denn mit dem Geld könne er sich ja was Neues kaufen. „Alles ab 50 Cent“ hieß es schon gegen Mittag am Stand nebenan. „Wir machen Ausverkauf“, erklärte Jessica Kaya, die mit Helen Kümmel und den Töchtern ihre Sachen an einem gemeinsamen Stand anbot. „Wir kassieren das cash“, sagte Lisa stolz. Aber wie Antonia wollte auch sie das Geld sparen.

Für kulinarischen Genuss hatten auch die Vereine wieder gesorgt. So schmeckten die deftigen Speisen bei der Freiwilligen Feuerwehr kurz nach Eröffnung. Auch beim Deutschen Roten Kreuz waren Kuchen und Torten schon am Vormittag gefragt. „Wir hatten gerade geöffnet, da wurden schon Cremetorte und Schwarzwälder mit ordentlich Schuss bestellt“, freute sich Bereitschaftsleiterin Sarah Block darüber, dass die selbst gefertigten Backwaren so gut ankamen.

Ein Marktbesuch in Gottmadingen gehört auch für Rosi Halmer aus Mühlhausen jedes Jahr dazu. „Das ist ein Muss, in der Auswahl findet man alles, was man sucht und man trifft Leute“, zählt sie auf. Dazu seien die Märkte hier nicht so riesig, sie schätze die eher familiäre Atmosphäre.