von Ulrike Blatter

In meiner zurückliegenden Kolumne freute ich mich über tatkräftige Unterstützung besonders bei Kleinigkeiten; denn gerade die sind es, die einen kirre machen. Nun ist es an der Zeit, konkreter zu werden. In den letzten Wochen waren es nämlich zwei Dinge, die mich in Atem hielten: erstens ein Handtuch und zweitens ein Häkchen. Das Handtuch ist Eigentum des hiesigen Gesundheitsverbundes und wurde meinem Vater nach seiner Hüftoperation zur Verfügung gestellt.

In der Folge wurde die Bettwäsche regelmäßig gewechselt – das Handtuch jedoch blieb uns erhalten. Ich bin nicht sicher, ob meinem Vater ein exklusives Nutzungsrecht zustand – er lag auf einem Dreierzimmer. Egal, wo ich es abends hinräumte (nämlich immer auf den Deckel des Müllbehälters) – wie durch Zauberhand war es morgens wieder da: zerknüllt und schmuddelig wurde es zum Symbol der Stabilität in wirren Zeiten. Ich brachte täglich eigene Handtücher und Waschlappen mit. Egal, das hauseigene Handtuch wollte bei uns bleiben. Es klebte sozusagen an uns – und das meine ich wortwörtlich.

Singen Kriegstraumata kehren einfach immer wieder Das könnte Sie auch interessieren

Kommen wir zum Häkchen. Es gehörte auf das Formular eines Bankinstitutes. Die Kontonummer meiner Eltern ist sehr kurz, denn das Konto wurde zu einer Zeit eingerichtet, als eine verheiratete Frau noch nicht ohne Erlaubnis des Ehemannes Bankgeschäfte tätigen durfte. Nun endlich wollte sie also mit Onlinebanking den Schritt ins digitale Zeitalter wagen. Alles sollte unkomplizierter werden. Theoretisch.

Praktisch funktioniert die Theorie nicht

Praktisch erscheint das Konto auch auf dem Bildschirm des Computers. Aber das war‘s auch schon. Meine Mutter hat keinerlei digitale Nutzungsrechte. Wir können das schöne Geld zwar anschauen, können aber keine Buchungen durchführen. Natürlich nutzen wir das Kundenrecht auf Beschwerde.

Und tatsächlich trudelt nach einiger Zeit ein Brief ein. Die Sache werde geprüft, heißt es, und man werde sich innert zehn Werktagen melden. Nach zehn Tagen kommt ein neuer Brief, der auf einen weiteren Brief innert zehn Tagen verweist, den wir geduldig abwarten sollen. Es gebe zurzeit ein unerwartet hohes Aufkommen von Anfragen. Parallel verbringe ich viel Zeit mit dem Gedudel der Service-Hotline im Ohr.

Nach mehreren Anläufen findet ein Mitarbeiter endlich das Problem: Bei der Antragstellung wurde an entscheidender Stelle von der Mitarbeiterin in der Filiale ein Häkchen vergessen. Ich juble – so ein kleines Häkchen ist doch sicher schnell nachgeholt, oder? Das Formular wurde erneut ausgefüllt und eingesandt (natürlich auf postalischem Wege, digital ging es nicht). Zehn Tage sind schon rum. Diesmal kam kein Brief, der uns vertröstet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Vorerst räume ich abends weiterhin das schmuddelige Handtuch weg und hoffe, dass leere Kästchen auf Formularen weniger anhänglich sind.