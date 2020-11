Albrecht Teichmann ist mit seinem knallroten Anorak zwischen den lichtdurchfluteten Bäumen gut zu erkennen. Der alte Herr hat eine Runde im Gottmadinger Ruhewald gedreht und dabei die Eiche aufgesucht, an deren Fuß seine vor vier Jahren verstorbene Ehefrau ihre letzte Ruhe fand. Den Weg geht der Hilzinger regelmäßig. „Dabei wollte eigentlich ich hier ruhen“, sagt er. Das Schicksal hat es anders mit ihm gemeint. Albrecht Teichmann hat seinen Frieden damit geschlossen. „Ich komme gerne hier in den Wald. Das ist ein schöner Ort.“ Die Eiche, die er für seine Frau gekauft hat, wird auch eines Tages seine sterblichen Reste beherbergen. Dieser Gedanke tröstet ihn.

Albrecht Teichmann kommt regelmäßig aus Hilzingen, um im Gottmadinger Ruhewald die Eiche seiner vor vier Jahren verstorbene Frau zu besuchen. | Bild: Tesche, Sabine

Magische Momente

„Dass die Menschen schon zu Lebzeiten den Baum auswählen können, an dem sie einmal bestattet werden wollen, ist etwas ganz Besonderes“, weiß Beatrix Zureich. Sie ist in der Gemeinde Gottmadingen für den Ruhewald zuständig und kommt oft mit Menschen ins Gespräch, die sich aufs Sterben vorbereiten. Oder sie spricht mit Angehörigen, die die Bäume ihrer Verstorbenen aufsuchen. Immer wieder hört sie beim Gang durch den Wald anrührende Familiengeschichten. „Und dann gibt es manchmal den magischen Moment, in dem ein Sonnenstrahl wie ein Wegweiser bei der Suche nach dem Wunschbaum wirkt“, erzählt Beatrix Zureich.

Die Nachfrage ist riesig

2010 wurde der Gottmadinger Ruhewald eröffnet. 2011 fanden die ersten Bestattungen statt. Damals sei man davon ausgegangen, dass der erste Abschnitt zehn bis 15 Jahre ausreichen würde. Doch bereits nach drei Jahren waren dort alle Plätze belegt. Mittlerweile ist auch der zweite Abschnitt so gut wie ausgebucht und der dritte Teil des Ruhewaldes wird gerade vorbereitet. Dort sollen schon in der ersten Novemberwoche weitere Urnen beigesetzt werden.

Ein schlichtes Holzkreuz, ein Ambo und ein paar Bänke sind bei Trauerfeiern der zentrale Ort im Gottmadinger Ruhewald. | Bild: Tesche, Sabine

Viele Auswärtige kommen

Gottmadingen ist weit und breit die einzige Gemeinde, die einen Ruhewald betreibt. Es gibt noch private Ruhewälder – zum Beispiel in Heiligenberg, die aber ebenso genehmigungspflichtig sind wie der kommunale. Immer mehr Menschen wünschen sich diese Form der Bestattung. Das hat in Gottmadingen dazu geführt, dass von den über 800 Beisetzungen seit der Eröffnung Auswärtige die Mehrzahl Verstorbene aus der Umgebung waren. Albrecht Teichmann ist dafür ein Beispiel. Und Beatrix Zureich erzählt gerne von einem etwa 80-jährigen Mann aus Mühlhausen-Ehingen, der immer wieder mit seiner Mundharmonika am Baum sitzt und ein Lied für seine verstorbene Frau spielt. „Für viele hat es etwas Beruhigendes, schon zu Lebnzeiten ihre letzte Ruhestätte zu kennen“, weiß Beatrix Zureich aus den Gesprächen. „Sie fühlen sich dann im Einklang mit der Natur.“

Grabschmuck ist nichts für den Wald

An den Tagen vor Allerheiligen herrscht eine gewissen Betriebsamkeit im prächtig leuchtenden Herbstwald. Angehörige besuchen die Bäume ihrer Liebsten und legen hier und da Naturschmuck nieder. Figuren und Pflanzkübel, wie sie auf klassischen Friedhöfen üblich sind, sind hier nicht erlaubt und werden nach einer gewissen Zeit entfernt.

Manche Hinterbliebene tun sich schwer mit der in der Friedhofssatzung festgelegten Regel, dass im Ruhewald kein Grabschmuck abgelegt werden soll. So verirrt sich manchmal ein Engel. | Bild: Tesche, Sabine

Die Friedhofssatzung sieht ausdrücklich keinen Grabschmuck vor. Eine einzelne Blüte am Grab werde toleriert. Und bei einem kleinen Gesteck zur Beisetzung sei die Gemeinde großzügig. Eigentlich gehe es jedoch darum, nach dem Tod wieder eins mit der Natur zu werden, erklärt Beatrix Zureich den Hintergrund der Satzung. Nicht alle halten sich an die Regeln. Mag sein, dass ihnen das klassische Grab für die Bewältigung der Trauer fehlt. Anderen spendet der Wald Trost.

Mehr Betrieb vor Allerheiligen

Drei junge Menschen verlassen den Wald beschwingt über den breiten Weg. Eine Frau mittleren Alters geht mit einem kleinen Gesteck gezielt zu einem Baum. Man sieht ihr die frische Trauer an. Am Fuße einer Buche schiebt sie mit ihren boßen Händen die abgefallenen Herbstblätter beiseite und macht Platz für das Gesteck. Die Frau ist ganz vertieft in ihr Tun, während ihr Freund in einiger Entfernung auf sie wartet. Trauer ist eine individuelle Sache.

Drei junge Leute gehen durch den herbstlich gefärbten Ruhewald. Hier kommen nicht nur Angehörige von Verstorbenen hin; der Wald wird von vielen anderen Spaziergängern genutzt. | Bild: Tesche, Sabine

Waldarbeiten für das nächste Feld

Wilfried Maier ist mit einem Traktor in den Gottmadinger Ruhewald gekommen. Der Landwirt aus Riedheim ist Mitglied im Maschinenring und hat den Auftrag erhalten, mit einem Freischneider den flachen Bewuchs im Wald zu entfernen. Gewöhnlich arbeitet er mit drei weiteren Männern zusammen. Gemeinsam bereiten sie den dritten Abschnitt für die nächsten Beisetzungen ab kommender Woche vor. Noch ist in der Gemeinde nicht entschieden, ob ein Teil dieses Geländes nur für Gottmadinger reserviert werden soll oder ob die gesamte Fläche für Bürger anderer Gemeinden offen bleibt. Es handelt sich um den letzten vom Landratsamt genehmigten Teil des Ruhewaldes. Weitere Flächen müssten über ein neues Verfahren erschlossen werden.

Genehmigung wird schwieriger

„Etwa ein halbes Jahr hat das Genehmigungsverfahren vor zehn Jahren gedauert“, erinnert sich der Gottmadinger Kämmerer Andreas Ley. Die Umwelt- und Naturverträglichkeitsauflagen hätten sich verschärft. Die Nähe zum Naturschutzgebiet Hardtsee sei limitierend. Zwischen 75 000 und 100 000 Euro kostet der jährliche Unterhalt mit Personalkosten und Verkehrssicherung die Gemeinde. Die Nachfrage von Auswärtigen nach einem Platz im Ruhewald übersteigt bisher die der Dorfbewohner bei Weitem. So wurden 43 Ruhebäume und 234 Ruheplätze an Gottmadinger verkauft. Auswärtige haben 116 Ruhebäume und 1500 Baumplätze gekauft. Und das Interesse ist ungebrochen.

Kosten für die letzte Ruhe

Wer sich für eine Beisetzung im Ruhewald entscheidet, hat die Wahl zwischen einem eigenen Baum oder einem von acht Plätzen an einem Baum. Ein ganzer Baum kostet zwischen 4500 Euro für eine kleine Buche und 6000 Euro für eine Kirsche oder Linde. Ein einzelner Platz kostet zwischen 780 und 1200 Euro. Dazu kommen 297 Euro Beisetzungsgebühr und je 100 Euro Benennungsgebühr für weitere Namen. Weitere 50 Euro kostet eine Gedenktafel, die aber nicht Pflicht ist. Die Ruhezeit endet nach 100 Jahren. Die Grabpflege entfällt.