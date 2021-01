Public Viewing im Gemeinderat. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zwingen die Menschen zu Kreativität. In Gottmadingen hatte der Gemeinderat bereits im November und Dezember über neue Formate diskutiert und sich für die Möglichkeit von digitalen Sitzungen entschieden. Voraussetzung war eine Änderung der Hauptsatzung, damit Online-Beschlüsse überhaupt rechtskräftig sind.

Während Bürgermeister Michael Klinger aus seinem Wohnzimmer zu den Gemeinderäten spricht, erscheint sein Bild groß auf der Leinwand im Sitzungssaal. Auf dem eigenen Laptop sieht die Pressevertreterin die Teilnehmer. | Bild: Trautmann, Gudrun

Die meisten vergessen, dass Gemeinderatsbeschlüsse direkte Auswirkungen auf das eigene Leben haben

Zugegeben, Kommunalpolitik ist nicht immer so unterhaltsam wie ein Fußballendspiel oder ein Live-Konzert. Dabei werden im Gemeinderat genau jene Beschlüsse gefasst, die die Menschen im Ort ganz direkt betreffen. Hier werden Gebühren und einige Steuern festgesetzt, hier werden Bauanträge beraten und Baugebiete entwickelt und Schulen und Kindergärten gebaut. Kurzum: Die gewählten Vertreter entscheiden darüber, wie es mit ihrer Gemeinde voran geht. Und doch finden die Sitzungen meistens ohne Publikum statt.

Gottmadingen Corona zwingt zu neuen Formaten: Für Ratssitzungen könnten das schon bald Videokonferenzen sein Das könnte Sie auch interessieren

Kommt die Kommunalpolitik jetzt ins Wohnzimmer?

Vielleicht könnte sich das in Zukunft ändern, wenn die Bürger die Debatten vom heimischen Sofa aus verfolgen können. Die jüngste Sitzung des Technik- und Umweltausschusses fand zum ersten Mal als Zoom-Konferenz statt. Da machten sich das Publikum noch rar. Es war die digitale Premiere und ein Versuch. Zu den Voraussetzungen gehört auch, dass die Öffentlichkeit zur Teilnahme Gelegenheit hat. Auf der großen Leinwand im Ratssaal fand die Übertragung statt.

Gorm Schultz sitzt in der ersten digitalen Ratssitzung alleine an der Verwaltungsbank hinter seinem Computer. Von da aus steuert er die Übertragung und hilft, wenn es bei den Teilnehmern der Zoom-Konferenz zu technischen Problemen kommt. Um die Corona-Regeln einzuhalten, wurden bereits in der Vergangenheit die Gemeinderäte auf Abstand platziert. | Bild: Trautmann, Gudrun

So nah und doch so fern: Online-Sitzungen ermöglichen neue Einblicke

Der IT-Spezialist der Gemeinde, Gorm Schultz, hatte die Technik aufgebaut und versuchte zu unterstützen, wo es am heimischen Computer Probleme gab. Schön ist, die Gesichter mal wieder ohne Masken zu sehen. Interessant sind auch die Einblicke in das häusliche Umfeld der einzelnen Räte. Verbesserungswürdig ist teilweise die akustische Übertragung. Aber im Großen und Ganzen kann man das Experiment als gelungen betrachten. Die Sitzung verlief diszipliniert und konstruktiv. Wer sie am Computer verfolgt, kann sich zur Erinnerung einzelne grafische Darstellungen per screenshot aus den Fachvorträgen abfotografieren.

Beim nächsten Mal auch mit digitaler Nachsitzung

Bürgermeister Michael Klinger war von der ersten Sitzung offenbar so angetan, dass er den Ratskollegen fürs nächste Mal eine digitale Nachsitzung ankündigte. „Mit einem Glas Bier neben dem Bildschirm lässt es sich auch online munter plaudern“, gibt er sich locker.