War in Gottmadingen noch im ersten Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von fast zwei Millionen Euro Einnahmeverlusten die Rede, so kommt zum Ende eines sehr schwierigen Jahres 2020 von Kämmerer Andreas Ley Entwarnung. Eine satte Million Euro bekommt die Gemeinde von Bund und Land als Kompensation für die ausgebliebene Gewerbesteuer. Und weil auch bei den Vergaben zum Neubau der Eichendorff-Realschule mit großer Umsicht agiert wurde und Kreditzinsen gespart werden konnten, liegen die Mindereinnahmen bei nur 413 000 Euro. Noch im letzten Bericht war der Hüter des Gottmadinger Haushalts von einem Loch in Höhe von 1,7 Millionen Euro ausgegangen.

Die Bürger sollten sich nicht zu früh freuen

Was jetzt nach einer leichten Delle aussieht, sollte aber nicht zu leichtfertigen Entscheidungen führen. Bürgermeister Michael Klinger wies die Gemeinderäte in der letzten Sitzung des Jahres darauf hin, dass sich die durch die Pandemie erzeugte konjunkturelle Bremsspur erst in den kommenden Jahren bemerkbar machen werde, weil dann nicht mehr mit Kompensationsleistungen zu rechnen sei. Außerdem werde die Gemeinde über den Finanzausgleich und die Kreisumlage wieder höhere Abgaben zu leisten haben. So ist jetzt schon klar, dass Gottmadingen 2021 4,8 Millionen Euro an den Kreis abführen muss. Das sind 322.560 Euro mehr als ursprünglich geplant. Die Personalkosten werden um 350.000 Euro steigen und die Reinigungskosten erhöhen sich um 157.000 Euro. Insgesamt steigen die Ausgaben 2021 um rund 750.000 Euro. Und bei den Einnahmen fehlen laut Berechnungen des Kämmerers im kommenden Jahr 1,6 Millionen Euro. Erst 2024, so die Prognosen, werde man wieder einen Überschuss erwirtschaften können.

Haushaltsdisziplin und enges Kostenmanagement zahlen sich aus

Zeitgleich hat Gottmadingen mit seiner Großinvestition in den Schulhaus-Neubau eine besondere Herausforderung zu stemmen. Aber auch hier gab Andreas Ley Entwarnung: Es gab keine Kostenexplosion. „Trotz des enormen Baufortschritts sind wir gut mit unserer Liquidität hingekommen“, sagt er. Das heißt, es ist noch etwas Geld in der Kasse, das für dringende Projekte ausgegeben werden kann. Außerdem wird der bereits im Jahr 2018 genehmigte Kredit in Höhe von 7 Millionen Euro im kommenden Jahr gezogen. Unterm Strich hat Gottmadingen noch 674.000 Euro auf der hohen Kante.

Kämmerer Andreas Ley rät dazu, die Prioritätenliste für 2021 abzuarbeiten, um keinen Investitionsstau zu erzeugen. | Bild: Biehler, Matthias

Hohe Tilgung wird die Gemeinde in den kommenden Jahren belasten

Wer jetzt erleichtert aufatmet, hat nicht bedacht, dass die Gottmadingen die Kredite für die Schule wieder abbezahlen muss. „Für die künftigen Tilgungen müssen wir mindestens 4,5 Millionen Euro auf die Seite legen“, rechnet Andreas Ley vor. Er rät zu einer hohen Ausgabendisziplin in allen Bereichen, warnt aber davor, zum Beispiel die Vereinsförderung zu beschneiden. Und er warnt auch davor, die bereits vorberatenen Projekte zu streichen, weil dadurch nur ein Investitionsstau entstehen würde. „Wir wollen der Wirtschaft mit unserem antizyklischen Verhalten einen Schub geben“, sagt Ley.

Michael Klinger, Bürgermeister von Gottmadingen. Bild: Gudrun Trautmann | Bild: Sabine Tesche

Die Strategie lautet: weitermachen

Für Bürgermeister Michael Klinger kommt in dieser Situation Stillstand auch nicht in Frage. Seine Strategie lautet, die vom Gemeinderat festgelegte Prioritätenliste umzusezten. „Es ist nicht sinnvoll, wenn wir außer der Schule alle Projekte verschieben, um Liquidität zu sparen“, sagt Klinger. Er schlug sogar vor, die Sanierung der Pflasterbeläge im Ort noch in diesem Jahr auszuschreiben. Allein das Fahrradhaus am Bahnhof könne mit einem Sperrvermerk im Haushalt versehen werden.

Gemeinderäte sind sich einig und gehen den Weg der Verwaltung mit

Unterstützung erhielt die Verwaltung für ihre Vorschläge in der kurzen Diskussion von Kirsten Graf (SPD) und Eberhard Koch (FWG). Beide sehen auf der Prioritätenliste dringende Projekte, die mit der schlanken Verwaltung abgearbeitet werden müssten. Und so billigten die Räten die vorgeschlagene Strategie einstimmig.