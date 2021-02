Viele Gemeinden tun es. Gottmadingen hat es schon im vergangenen Jahr getan und tut es jetzt wieder: Die Kommune übernimmt die Einnahme-Ausfälle für die Schülerbetreuung in der Hebelschule. Die Spielraum gGmbH konnte wie auch die Kindertageseinrichtungen im vergangenen Jahr in den Monaten April und Mai während des ersten Lockdowns keine Kernzeitbetreuung für die Erst- bis Viertklässler aus Gottmadingen, Bietingen und Randegg anbieten. Wo keine Leistung, da auch keine Einnahmen. In der Konsequenz fehlen der gemeinnützigen GmbH, die sich im November 2017 aus dem Verein Freundeskreis Hebelschule gegründet hat, 33 110 Euro an Einnahmen.

Spielraum bekommt 33 110 Euro für entgangene Beiträge

Kämmerer Andreas Ley schilderte den Räten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Situation und erklärte, dass die Gemeinde bisher Beitragsausfälle in den eigenen Betreuungseinrichtungen in Höhe 138 000 Euro übernommen hat. Deshalb schlug er dem Gremium nun vor, auch die Finanzlücke bei Spielraum zu stopfen. Seiner Empfehlung das Defizit zu 100 Prozent zu kompensieren, folgten die Räte einstimmig und ohne Diskussion. Ley berichtete auch, dass die Gemeinde für 2020 173 000 Euro Soforthilfe erhalten hat.

Räte auch einstimmig für Verzicht auf Kita-Gebühren für Februar

Im zweiten Lockdown geht es weiter mit der Kompensation von Kindergarten-Beiträgen. Zu 80 Prozent soll die Gemeinde von der öffentlichen Hand Ausgleichszahlungen für entgangene Beiträger erhalten. Also auch für Januar und Februar. Die sind aber noch nicht eingetroffen. Die Februar-Beiträge wurden gar nicht erst eingezogen und die Januarbeiträge sollen nachträglich storniert werden. Für den März hat sich Andreas Ley vorsorglich dazu ermächtigen lassen, mit den Eltern zu verhandeln, falls die Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin geschlossen bleiben sollten. So sollen die Familien, die im Lockdown schon besonders belastet sind, nicht auch noch Beiträge für die entgangene Betreuung bezahlen müssen. Auch diesen Vorschlag des Kämmerers billigten die Räte ohne Diskussion einstimmig.