Der Neue ist der Alte: Gemeint ist Bürgermeister Michael Klinger, der in Gottmadingen in diesem Jahr für eine dritte Amtszeit gewählt wurde. Offenbar waren die Bürger in der 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde der Meinung, dass der Rathaus-Chef seine Arbeit gut macht. Sie entschieden sich für Kontinuität. Aber hatten sie überhaupt eine echte Wahl? Tatsächlich hatte der Amtsinhaber mit Roland Kunze nur einen Gegenkandidaten. Das Besondere an diesem Wahlkampf war, dass der Herausforderer lange Zeit kaum in Erscheinung trat. Versuche des SÜDKURIER, den Kandidaten über sein Wahlprogramm zu befragen, liefen zunächst ins Leere.

Der unbekannte Gegenkandidat

Erst die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion förderte die Gegensätze beider Kandidaten zutage. Während Michael Klinger sich als gebürtiger Gottmadinger und nach 16 Amtsjahren als Kenner der Gemeinde auf dem Podium in Plauderlaune präsentierte, hatte der 64-jährige Elektrotechniker etwas mehr Mühe. Bei den Themen wirkte er im Vergleich zum Amtsinhaber eher blass.

So hätte man vor dem Wahlsonntag darauf wetten können, dass der Alte auch der Neue wird. Nur was Wahlbeteiligung und Endergebnis in Prozenten anging, war noch alles offen. Am Ende wurde Michael Klinger bei einer Wahlbeteiligung von 46,7 Prozent mit 89,3 Prozent (3402 Stimmen) für weitere acht Jahre gewählt.

Der leidige Bahnstreit bleibt das Dauerthema

Kurz vor der Wahl konnte sich Michael Klinger abseits des Wahlkampfes noch einmal kämpferisch zeigen. Es ging um den leidigen Kampf mit der Deutschen Bahn um genügend Zugmaterial im Schülerverkehr. Immer wieder kam es am Gottmadinger Bahnhof zu chaotischem Gedrängel, weil die Bahn nicht mit der bestellten Wagenkapazität eintraf. Schüler verpassten ihren Unterrichtsbeginn in den Morgenstunden. Ganz zu schweigen von den massenhaften Verletzungen der Abstandsregeln, die in der Corona-Pandemie verordnet waren und sind.

Unter diesen Umständen setze sich der Bürgermeister so lange mit der Bahn und dem Stuttgarter Verkehrsministerium auseinander, bis das Transportunternehmen versprach, auf der Strecke Schaffhausen-Singen genügend Waggons zur Verfügung zu stellen. Vor Zugausfällen schützte das jedoch nicht, der Streit geht weiter. Mittlerweile hat auch das Stuttgarter Verkehrsministerium das Vertrauen verloren und will mit der DB Regio über einen geordneten Vertragsaustritt verhandeln.

Das wohl größte Ärgernis waren 2020 die Probleme bei der Schülerbeförderung. Wiederholt kam es zu tumultartigen Szenen, weil die DB Regio die Strecke Schaffhausen am Morgen um 7.20 Uhr mit zu wenig Wagen bediente. | Bild: Tesche, Sabine

Corona wird zur großen Herausforderungen

Die Seuche lässt die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen. Und das ausgerechnet in einem Zeitraum, in dem die Gemeinde eines ihrer größten Projekte seit Jahrzehnten zu stemmen hat: Die Kosten der neuen Eichendorff-Realschule sind auf 30 Millionen Euro angewachsen. Da bleibt nicht mehr viel Spielraum für andere Projekte. Die Gewerbesteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle für die Kommune. Doch viele Betriebe verzeichneten Auftragsrückgänge und mussten Kurzarbeit anmelden. Dass die Wirtschaft sich schließlich doch besser erholte, als zu Beginn des Lockdowns befürchtet, ist eine der erfreulichen Nachrichten des Jahres 2020.

Erfreulich war auch, dass die Schwimmbadsaison im Höhenfreibad unter einem ausgeklügelten Hygienekonzept stattfinden konnte. Zwar sorgte das etwas starre, elektronische Buchungssystem bei den Bürgern zunächst für Irritation; aber die meisten waren dankbar, dass sie überhaupt schwimmen durften.

Mit 30 Millionen Euro ist der Bau der neuen Eichendorff-Realschule eines der wichtigsten Themen in Gottmadingen. Die Arbeiten wurden weitgehend im vorgesehenen Zeitplan erledigt. Im Herbst kam es dann allerdings wegen der Corona-Pandemie doch noch zu Verzögerungen, weil einige Handwerksbetriebe nicht mehr mit voller Mannschaft anrücken konnten. | Bild: Tesche, Sabine

Alle Augen richten sich auf den Schulneubau

Engmaschig begleitet die Gemeinde, allen voran Alexander Kopp vom Bauamt, das Wachstum der neuen Eichendorff-Realschule. So ging der Bau bisher nahezu geräuschlos über die Bühne. Mit diesem Großprojekt setzt die Gemeinde ein starkes Zeichen im Bereich der Bildung. Die Lehrer und Schüler freuen sich darauf und haben das in einem eigenen Schulvideo dokumentiert.

Bisher lief alles nach Plan, doch gegen Ende werden auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar: Die Handwerksbetriebe rückten mit verkleinerter Mannschaft an, so dass sich die Arbeiten verzögerten. Die Heizung sollte längst in Betrieb sein. Weil das nicht geklappt hat, entstehen mit einer provisorischen Baustellenheizung zusätzliche Kosten. Doch Alexander Kopp ist dennoch guten Mutes, dass die Schule rechtzeitig zum neuen Schuljahr 2021 bezugsfertig wird.

Im September kam es im Tennisclub zum Schwur: Der Vorstand stellte seine Mitglieder vor die Frage, ob der Verein aufgelöst werden soll oder noch eine neue Chance bekommt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Der Tennisclub bewegt sich im Krisenmodus

Während das Gottmadinger Vereinsleben sehr zaghaft auf wenige Wochen im Sommer beschränkt war, machte der Tennisclub von sich reden. Auflösen oder weitermachen, das war die provokante Frage, die der neue Vorsitzende Lars Refeld den Mitgliedern stellte. Ursache waren Finanzsorgen bei der Sanierung der Anlage. In einer der ersten digitalen Vereinsversammlungen entschieden die Mitglieder sich dafür, in abgespeckter Version weiterzumachen und neue Konzepte für brach liegende Flächen zu suchen. Immerhin können nach scharfer Rechnung und mit Zuschüssen von der Gemeinde und dem Sportbund drei Plätze renoviert werden.

