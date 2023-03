Der Plan steht und es ist alles für die Gottmadinger Gewerbe-Aktionstage am kommenden Wochenende, 1./2. April, von 10 bis 17 Uhr plus den verkaufsoffenen Sonntag ab 12 Uhr vorbereitet. 31 Betriebe aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen werden für die Besucher öffnen und ihre Leistungsstärke präsentieren. „Über diese Vielfalt in Gottmadingen sind wir froh“, sagt Alexander Growe, Vorsitzender des Gewerbevereines Gottmadingen und ergänzt, dass man auf diese breit gefächerte Mischung in Gottmadingen stolz sein könne.

Im Sudturm ist viel geboten

An den Gewerbe-Aktionstagen wird es Neues und Altbewährtes an den Aktionsorten im Industriepark, in der Ortsmitte und im Gewerbegebiet Goldbühl geben, wie Growe im Vorfeld verspricht. „Im Sudturm inmitten von Gottmadingen wird richtig was los sein“, verrät der Vorsitzende des organisierenden Gewerbevereines und ergänzt: „in dieser Form hat es das noch nicht gegeben“. In dem ehemaligen Sudhaus der Bilger Brauerei wird es am Sonntag eine kleine Modenschau mit Dessous, Nachtwäsche und Bademoden vom Wäschefachgeschäft „unten drunter“ geben. Mit dem Tanzwerk 95 werden Tanz-Workshops und Aufführungen angeboten, mit Ernährungsberaterin Lara Luxemburger gibt es eine Schokoladenverkostung, bei Juwelierin Anna Russo lässt sich das Glücksrad drehen und von L. Müller kann man sich über rückenfreundliche Möbel beraten lassen. Für das leibliche Wohl werden der Burger Foodtruck des Bär Grill sorgen und für die passenden Drinks ist die Eventagentur Feierstunde zuständig. Ebenso werden sich hier IT-Berater Felix Hohlwegler, Foto Graf, Claus Sachsenmeier, Christines Modehaus und Mi Vida Beauty Spa präsentieren. Und das gesamte Wochenende wird es im Sudturm Live Musik geben, am Samstag von 14 bis 17 Uhr mit „The Voice“ und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr mit Songman Sebastian Kemper.

Dass man am Wochenende wieder wie vor der Pandemie die Gewerbe-Aktionstage veranstalten könne, sei jetzt wichtiger denn je, so Growe. Denn obwohl diese im letzten Jahr schon stattfinden konnten, seien diese mit großer Planungsunsicherheit verbunden gewesen. Jetzt aber seien Handel, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe bereit und würden zeigen wollen, was sie können.

Programm für jedermann

Das Programm der Gewerbe-Aktionstage ist vielfältig und für jedermann ist was Interessantes dabei. Auch für Kinder wird Spannendes und etwas zum Toben angeboten. Am Sonntag wird Zauberer Mischter Toscana dabei sein und die Gäste um 14 Uhr bei freiraum Faszination Garten unterhalten, bevor er dann weiterzieht zum Sudturm und in die Ortsmitte. Und am Samstag werden die Dudelsackspieler „The Original Royal Sulgemer Crownswamp Pipers“ im ganzen Ort unterwegs sein um mit ihren schottischen Instrumenten die Besucher zu unterhalten.

Hinter der Organisation des Aktionswochenendes steckt ein großer Aufwand. Dabei merke man deutlich, dass die Firmen dieses Jahr an ihre Grenzen kämen. Alle hätten zum Glück viel Arbeit, müssten sich dabei jedoch den aktuellen Herausforderungen und Krisen stellen, so Growe. Dennoch würden sich 31 Firmen die Zeit nehmen und in die Gewerbe-Aktionstage investieren. „Weil sie Lust darauf haben“, fasst Growe die Motivation dafür zusammen. Besonders für die kleineren Mittelstandsbetriebe sei eine solche Aktion gut, um den Kontakt zu ihren Kunden zu fördern. Und die Aussteller kämen auch untereinander ins Gespräch. So könne man sich weiterentwickeln und jeder könne von den Gewerbe-Aktionstagen profitieren. Gerade nach den letzten drei schwierigen Jahren sei es jetzt an der Zeit, persönliche Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. „Kommendes Wochenende werden die teilnehmenden Betriebe ihre und Gottmadingens Leistungsstärke präsentieren und für einen starken Wirtschaftsstandort stehen“, sagt Alexander Growe.

Aktionstage