Weil ein 50 Jahre alter Mann keine 4,90 Euro für seinen Döner bezahlen wollte, eskalierte im vergangenen April die Situation in einem Gottmadinger Imbiss-Restaurant. Der Preisunterschied zu anderen Lokalen verärgerte den Angeklagten derartig, dass er ein Messer aus seiner Tasche zog und den Ladenbesitzer damit bedrohte. Vor dem Amtsgericht Singen musste er sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung rechtfertigen. Während der Angeklagte dabei jegliche Aussage verweigerte, schilderte der Imbiss-Besitzer die kuriose und für ihn nachhaltig beängstigende Situation.

„Es passiert fast täglich, dass Leute in den Laden kommen und nicht genug Geld für einen Döner haben“, erklärte der Ladenbesitzer, der vor Gericht als Zeuge geladen wurde. Im Normalfall sei das aber kein Problem. „Fehlen mal ein paar Cent, mache ich da keinen Stress und gebe denen das Essen einfach so raus. Das habe ich auch meinen Mitarbeitern weitergegeben“, sagte er. Die Preiserhöhung von 4,50 Euro auf 4,90 Euro im März hätten bereits andere Kunden bemängelt.

Auf einmal zückte der Mann ein Messer

Doch der Angeklagte bemängelte nicht nur, sondern sei schnell sehr aggressiv geworden. Wie der Ladenbesitzer vor Gericht aussagte, habe er so laut geschrien, dass Umherstehende den Imbiss aus Angst verließen. Als der Mann trotz vermehrtem Drängen seinen Döner nicht bekam, habe er ein Messer mit etwa vier Zentimeter langer Klinge gezogen und sei damit auf den Imbiss-Besitzer losgegangen. Dessen Versuche, dem Angreifer das schwarze Messer aus der Hand zu schlagen, seien erfolglos geblieben.

Angst um die Kinder: Imbiss-Besitzer fährt sie seitdem lieber mit dem Auto

Zugestochen hat der Angeklagte jedoch nicht. „Eigentlich hätte ich die Polizei auch gar nicht gerufen. Wegen was sind wir hier vor Gericht – wegen eines Döners?“, so der Ladenbesitzer. Was ihn jedoch so verunsicherte, seien die Drohungen gewesen, die der Beschuldigte während seiner Tat geäußert habe. Dass er die Kinder des Besitzers kenne und diese täglich zum Bahnhof laufen sehe, habe der Mann gesagt. Und dass er mit 20 Männern wiederkommen werde, um den Imbiss zu stürmen.

„Ich mache mir keine Sorgen um mich selbst, aber wenn etwas mit meinen Kindern passiert, könnte ich das nicht verkraften“, sagte der Imbiss-Besitzer. Seit dem Zwischenfall fahre er seine 21-jährige Tochter und seinen 17-jährigen Sohn immer mit dem Auto zum Bahnhof und hole sie dort auch wieder ab.

Weitere Zeugen sollen Klarheit bringen: Verhandlung wird fortgesetzt

Als die Polizei am Tatort eintraf, sei der Beschuldigte bereits in Richtung Bahnhofsstraße in Gottmadingen geflüchtet. Dort kam es laut Anklage zu einer weiteren Auseinandersetzung mit ihm und einer Gruppe Jugendlicher. Ob der bewaffnete Mann während der angeklagten Tat stark alkoholisiert war oder Drogen konsumiert hatte, blieb am ersten Verhandlungstag aber unklar. Er selbst äußerte sich vor Gericht nicht. Weitere Zeugen sollen helfen, den Tatvorgang und die Alkoholisierung des Angeklagten aufzuarbeiten. Deshalb wird die Verhandlung am Mittwoch, 14. Oktober, um 9 Uhr im Amtsgericht Singen fortgesetzt.

