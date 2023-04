„Fast zufrieden“ sind Bürgermeister Michael Klinger und seine Gemeinderäte mit der Kindergarten-Bedarfsplanung der Gemeinde Gottmadingen für das Kindergartenjahr 2023/2024. Als Fazit kann festgehalten werden, dass im Kindergartenbereich (Ü3) die Plätze grundsätzlich ausreichen, bei der Kleinkindbetreuung (U3) in einzelnen Einrichtungen mehr Anmeldungen vorhanden sind als Plätze.

Sachbearbeiterin Lisa Auer stellte dem Ausschuss für Finanzen und Soziales das Angebot der sieben Einrichtungen in der Gemeinde vor. Durch den Vergleich der vorhandenen Plätze mit der Belegung im Kindergartenjahr wurden die fehlenden beziehungsweise die freien Plätze ermittelt. Anders als in vielen anderen Kommunen, gibt es hier gute Nachrichten: So werden im Ü3-Bereich in Gottmadingen selbst zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 18 und in Bietingen und Randegg neun freie Plätze vorhanden sein.

Zur guten Gesamtsituation tragen der Waldorfkindergarten und die AWO bei. Letztere bietet im Industriepark ab Beginn des Kindergartenjahres Platz für zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit und Altersmischung ab einem Jahr an. Dort sind nach den aktuellen Zahlen noch 13 Plätze im Ü3-Bereich frei. Der Waldorfkindergarten beabsichtigt, im Herbst in den Waldkindergarten im Katzental umzuziehen und sein Angebot auf zwei Gruppen zu erhöhen. Hier sind alle Plätze im Ü3-Bereich bereits vergeben. Aufgrund fehlenden Personals wird das Angebot der Ganztagesbetreuung im evangelischen Kindergarten künftig wegfallen. „Wir wollen aber in der Gemeinde eine Ganztagesbetreuung anbieten können“, erklärte Bürgermeister Klinger in der Ausschusssitzung. Daher soll im Kindergarten Im Täschen eine Ganztagesbetreuung mit 20 Plätzen eingerichtet werden. Wie Lisa Auer aber erklärte: „Nur unter der Voraussetzung, dass entsprechendes Personal gefunden wird.“

Druck verspürt die Gemeinde bei der Kleinkindbetreuung. Den vier freien Plätzen in Randegg stehen zwei fehlende in Bietingen und die volle Belegung aller verfügbaren Plätze in Gottmadingen gegenüber. Bei der Kleinkindbetreuung soll abhängig von der Personalsuche im Kindergarten Im Täschen die Öffnungszeit der Spielgruppe auf fünf Tage erweitert werden, die Platzvergabe im U3-Bereich nach den aufgestellten Kriterien und in Absprache unter den Einrichtungen erfolgen.

Erleichterung bei der Vergabe der Plätze verspricht man sich in der Verwaltung von der Einführung der zentralen Anmeldung ab Herbst fürs Kindergartenjahr 2024/25. Bürgermeister Klinger führte die aktuell zufriedenstellende Situation auf die Vielfalt der Träger in der Gemeinde zurück. „Jeder Träger hat Zugang zu seinen Personalressourcen.“ Auf dem Papier könne die Gemeinde alle Wünsche erfüllen. Er verwies zudem auf den Einsatz der Gemeinde bei der Einrichtung des Waldkindergartens im Katzental und die Unterstützung der AWO. Letzteres konnte Gabriele Weschenfelder von der AWO, die die Sitzung verfolgte, nur bestätigen: „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war hervorragend.“