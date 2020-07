von Wolfgang Schreiber

Im Durchschnitt 800 Bewegungen von Motorrädern, Autos und LKW am Tag – diese Zahlen ergaben in Büsingen durchgeführte Verkehrsmessungen. Für die Gemeinde eine hohe Belastung, wie es nun im Gemeinderat hieß.

Die permanent mit einem so genannten Smiley-Kasten und die am 8. Juli – ei Mittwoch – von einem Messtrupp des Landratsamt Konstanz durchgeführten Verkehrsmessungen ergeben ein ähnliches Bild: Die knappe Mehrheit der Autofahrer hält sich an die Geschwindigkeitsregeln, einzelne fallen aber aus diesem Raster. Im Gemeinderat wurde dem Bürgermeister nahegelegt, Blitzer aufzustellen.

Acht Verkehrsunfälle im Jahr 2019

Führt der als hoch empfundene Durchgangsverkehr zu hohen Unfallzahlen? Um diese Frage zu beantworten und über die Sicherheitslage 2019 in Büsingen zu berichten, hatte Bürgermeister Möll Kriminaloberrat Thomas Krebs, Polizei-Revierleiter Singen, eingeladen, den Gemeinderat in Kenntnis zu setzen.

Was die Unfallzahlen anbelangt, so sagte Thomas Krebs, liegt Büsingen unter dem Durchschnitt des Landkreises Konstanz. In Büsingen wurden 2019 acht Verkehrsunfälle registriert, dabei sind sechs Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Im Fünf-Jahres-Vergleich wurden in Büsingen 268 Unfälle festgestellt, in Gailingen 947, in Singen 1425.

Auch bei den Straftaten liegt Büsingen unter dem Landkreis-Schnitt

Auch was die die Straftaten anbelangt stellte Thomas Krebs fest, dass Büsingen im Fünf-Jahres-Vergleich weit unterm Durchschnitt des Landkreises liegt. 2019 sind im Dorf 34 Straftaten registriert worden, davon keine gegen das Leben. Die Straftaten sind von Erwachsenen begangen worden. Als Tatverdächtige meldete Kriminaloberrat Krebs acht Deutsche, acht Schweizer und je einen aus Dominica, Eritrea und Syrien.

Bürgermeister Möll gab in der Sitzung bekannt, dass am Donnerstag, 3. September, eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Altersgerechten Wohnanlage stattfinden wird. Gerhard Fischer vom Unternehmen Hplan in Engen, das die Wohnanlagen betreibt und vermietet, wird informieren und Fragen beantworten.