Vor etwa einem Jahr hätte das kaum jemand geglaubt: Die Folgen des Corona-Lockdowns sind wesentlich harmloser als es die vorsichtige Finanzplanung angenommen hatte. Gottmadingens Kämmerer Andreas Ley ist für seine übersichtliche Planung bekannt. In Abstimmung mit Bürgermeister Michael Klinger und dem Gemeinderat legt er vierteljährlich eine Zwischenbilanz vor. Das verhindert böse Überraschungen im Haushalt.

Besonders angesichts der Großinvestition in die neue Eichendorff-Realschule mit rund 30 Millionen Euro ist eine strenge Haushaltsführung mehr als sinnvoll. Hinzu kam seit März 2020 die für die kommunalen Einnahmen völlig unkalkulierbare Situation durch die Pandemie. Tatsächlich haben sich die schlimmsten Erwartungen nicht erfüllt. War man davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer massiv einbrechen würde, so zeigt nun der Pfeil wieder nach oben. Hier hat die Gemeinde gegenüber dem Haushaltsansatz bisher 500.000 Euro mehr eingenommen.

Erstattete Gebühren Auch Kompensationszahlungen aus dem Corona-Ausgleichsstock für Grundschulbetreuung, Kindergartenbeiträge oder Sonderzuweisungen für Corona-bedingte Aufwendungen schlagen positiv mit 21.000 Euro zu Buche. Die Gemeinde hatte im Lockdown keine Kindergartengebühren verlangt, weil die Kitas auch geschlossen waren. Ebenso fand keine Grundschulbetreuung statt. Die ausgefallenen Gebühren wurden erstattet.

„Insgesamt hat sich der Ergebnishaushalt um 1,5 Millionen Euro verbessert“, freut sich der Kämmerer. Das sehr dünne Polster von 824.000 Euro, das noch Anfang des Jahres ermittelt wurde, wächst damit auf 2,324 Millionen Euro. Damit lässt sich schon besser wirtschaften.

Eine bittere Pille

Trotzdem wachsen die Bäume auch in Gottmadingen nicht in den Himmel. Wenn man sieht, wie die frischen Reserven durch Kostensteigerungen gleich wieder dahinschmelzen, bleibt der Investitionsspielraum eher bescheiden. Eine bittere Pille ist die Verteuerung des Fahrradhauses am Bahnhof um 115.000 Euro. Das liegt an den gestiegenen Materialkosten. Trotzdem stimmten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung der außerplanmäßigen Anschaffung von Ladesäulen für die E-Mobilität in Höhe von 98.000 Euro zu. 20.000 Euro trägt die Gemeinde selber, der Rest ist ein Zuschuss. Eine weitere außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 12.000 Euro betrifft die Anschaffung von Tablets und Kameras im Zuge der Digitalisierung der Hebelschule.