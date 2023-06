Am 8. Juni war Fronleichnam. Traditionell werden an diesem Tag die Prozessionswege mit kunstvollen Blumenteppichen geschmückt. Ich erinnere mich, wie ich als Kind schon Tage vorher zum Blumenzupfen unterwegs war und wie wundervoll mein mit gelben Ginsterblüten gefülltes Körbchen duftete.

Dieser Blütenschmuck kam mir während unserer ersten Fahrradwoche auf Sizilien immer wieder in den Sinn. Denn dort radelten wir buchstäblich über Blütenteppiche. Das ließ sich gar nicht vermeiden, denn rosa, gelb und lila blühende Pflanzen bedeckten die Straßenränder und wuchsen bis weit in die Fahrbahn hinein, als wir Anfang Mai von Palermo nach Trapani unterwegs waren.

Wir benutzten meist wenig befahrene Nebenstrecken, und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Begriff „Blütenmeer“ klingt abgedroschen – aber er trifft es am besten. Pflanzen, die bei uns mühsam gehätschelt werden und erst nach den Eisheiligen an die frische Luft dürfen, wuchsen wild am Wegesrand. Sattroter Mohn, knallgelbe Färberkamille, lila Malven und tiefblauer Drachenkopf schienen nach einem Claude Monet zu rufen, der ihre Farbspiele auf die Leinwand bannte.

Kakteen wuchsen wie Unkraut in allen nur denkbaren Formen, und zum Abendessen ernteten wir ein paar saftige Kaktusfeigen (trotz aller Vorsicht plagen uns die winzigen Stachel dann doch tagelang). Wilde Orchideen, Akanthus und Wunderbaum entzückten uns. Zwischendrin immer wieder die Blütentriebe der Agaven, die ungeöffnet aussehen wie grüner Spargel – aber so hoch wie Telegrafenmasten.

Eigentlich wären wir mit unserer Tour gut vorangekommen, wären nicht diese ständigen Stopps gewesen, um Blumen zu fotografieren. Ich bin sicher, dass sich mancher sizilianische Bauer heimlich an die Stirn getippt hat, wenn er uns mit dem Traktor in einer langgezogenen Kurve überholte – wo wir unsere schwerbeladenen Fahrräder an die Leitplanke gelehnt hatten und in der dichten Vegetation merkwürdige Verrenkungen vollführten, um den richtigen Winkel fürs Foto zu finden.

Wenn wir morgens losfuhren, verschwammen Berge und Hügel in blauem Dunst, aber wenn die Sonne höher stieg, erstrahlten die Hänge in roten und gelben Farbschattierungen. Es war ein Augenschmaus, von dem wir einfach nicht satt wurden. Als wir uns der Küste näherten, fanden wir ganze Felder von Mittagsblumen in Gelb und Pink, die scheinbar auf nackten Steinen wucherten. Die Pflanzen erhielten hier im Überfluss, was wir im verregneten deutschen Frühling so vermissten: Sonne.

Noch ahnten wir nichts von den Unwettern, die uns auf dieser Reise noch bevorstanden, aber eine andere Plage wird im Laufe der Tage immer sichtbarer, und kein Blumenteppich kann sie überdecken: Müll am Straßenrand. Aber das ist eine andere Geschichte.