Dass jemand 82-jährig noch mitten im Leben steht, Dinge, die stören, wahrnimmt und ändern will, ist nicht selbstverständlich. Dirk Stahlmann ist solch ein Mensch. Er war Ingenieur, habe beruflich „alles Mögliche gemacht“, war selbständig, zog zehn Jahre lang als Abenteurer durch die Welt.

Dirk Stahlmann will mithelfen

Zufällig hörte er von einem Mann, der gerade berentet worden war und der sich ehrenamtlich für eine Organisation namens SES engagiert, im Ausland. Dirk Stahlmann, der nach einer sinnvollen Aufgabe im Rentenalter suchte, nahm Kontakt zum Senior Experten Service (SES) auf, einer der größten deutschen Ehrenamtsorganisationen für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand.

„Freiheit ist mir wichtig“

Sie hatte im Jahr 2008 die Unterorganisation VerA gegründet, die sich inhaltlich mit dem Thema Ausbildung beschäftigt und stets auf der Suche nach Menschen wie Dirk Stahlmann ist. „Ich wollte weder ins Ausland gehen noch eine Aufgabe übernehmen, in die ich zu festen Zeiten eingebunden bin. Meine Freiheit und Flexibilität sind mir wichtig.“, sagt er.

Eine Schulung – und schon geht‘s los

Nach einer Online-Bewerbung bei VerA wurde er schon bald von dem Koordinator für die Bodenseeregion kontaktiert. Nach einer Schulung bekam Dirk Stahlmann den ersten Auszubildenden zugewiesen.

Zur Organisation Der Senior Experten Service (SES) ist einer der größten deutschen Ehrenamtsorganisationen für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Gemeinsam mit den Spitzenverbänden der deutschen Industrie, des Handwerks und der freien Berufe hat SES im Jahr 2008 die Initiative VerA aufgelegt. VerA wird im Rahmen der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Handwerksbetriebe, die Unterstützung benötigen, oder wer VerA unterstützen möchte, können Dirk Stahlmann unter der Telefonnummer 0171/4937154 erreichen. Er stellt den Kontakt zur Stiftung her. Im Internet: vera.ses-bonn.de/ausbilder

„Zu den ehrenamtlichen Senior-Experten gehören im gleichen Maße Frauen wie Männer“, berichtet der Gottmadinger, „Wir unterstützen Azubis aus den unterschiedlichsten Bereichen. Meistens geht es um junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, die äußerst zuverlässig, motiviert und lernwillig sind, jedoch schlichtweg an der Sprachbarriere scheitern.“

Mangelnde Deutschkenntnisse als Hauptproblem

An einem konkreten Beispiel schildert Dirk Stahlmann, wie die Unterstützung aussehen kann. „Yasin, aus Afghanistan stammend, absolvierte eine Ausbildung als Maschinenführer. Obwohl er intelligent ist und meiner Meinung nach das Zeug für ein Studium hätte, hatte Yasin große Schwierigkeiten, in der Berufsschule mitzukommen. Er verstand die Fragen nicht, denn weder im Betrieb noch in der Berufsschule wurde verständliches Deutsch gesprochen, sondern Dialekt.“

Stahlmann betreute ihn nicht nur bei schulischen Verständnisproblemen, sondern auch beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen. Nach dem Abschluss der Ausbildung habe ihn sein Betrieb sofort in eine Festanstellung übernommen.

In Folge trat ein weiteres Problem auf. Yasin hatte nur eine vorübergehende Duldung in Deutschland und sein Asylantrag konnte nur positiv entschieden werden, wenn er sowohl einen Arbeitsvertrag als auch eine Wohnung vorweisen konnte.

Der Lernpate sorgt auch noch für eine Wohnung

Nach dem Berufsschulabschluss musste er seinen Platz in der Flüchtlingsunterkunft räumen. Niemand wollte ihm eine Wohnung vermieten. „Ich habe mir daher kurzerhand eine Wohnung besorgt, um sie an Yasin weiterzugeben. Ich wusste, dass ich ihm vertrauen kann. Sein Arbeitgeber ist mit ihm weiterhin hochzufrieden, Yasin zahlt seine Miete pünktlich.“

Dirk Stahlmann ist überzeugt von dem, was er tut. „Ich bin ein neugieriger Mensch, liebe es, Neues zu erfahren, stehe in Kontakt mit jungen Menschen, kann sie unterstützen, leiste dabei ebenso einen Beitrag zur Integration, wie auch zur Stärkung unseres regionalen Handwerks. Für mich ist das definitiv eine Bereicherung.“