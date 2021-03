Heidi Jäckle und Nora Schmitz vom Vorstand des Chors Klangfarben sprechen für alle Sängerinnen, wenn sie sagen: Gemeinsames Singen ist eine Kraftquelle, die positive Energie freisetzt. Für Proben steht ihnen im Neubau der Firma Cowa auch Raum zur Verfügung, geprobt werden konnte wegen Corona aber seit einem Jahr schon nicht mehr. Und das in einer Zeit, wo ein Festkonzert vorbereitet werden sollte. „In diesem Jahr kann der Chor sein 25. Jubiläum feiern und Joachim Brenn sein zehnjähriges als unser Dirigent“, sagt Heidi Jäckle mit Stolz und auch Bedauern, denn das Jubiläumskonzert musste verschoben werden.

Aus Herbst 2021 wird Herbst 2022

Der Termin für das Festkonzert im März 2021 in der Gems stand schon, aber der Versuch zu proben scheiterte. „Zu der Zeit hätten für jede Sängerin fünf Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen müssen, was im alten Probenraum in der Hebelschule gar nicht möglich war“, erzählt Heidi Jäckle. Das Festkonzert wurde auf den Herbst 2021 verschoben, ein neuer Raum gesucht und im Cowa-Gebäude gefunden. Da bisher noch keine Proben stattfinden konnten, wurde das Konzert dann ganz abgesagt. „Jetzt hoffen wir auf den Herbst 2022“, sagt Nora Schmitz. Momentan würden alle Planungen für Veranstaltungen langfristig geschoben.

Alleine proben und singen sei nicht die Lösung

Die Möglichkeit, digital ein Konzert zu geben, will der Chor nicht nutzen. „Wir haben beim Landeschorwettbewerb den zweiten Platz erreicht und wollen höchste Ansprüche erfüllen“, sagt Heidi Jäckle. Voraussetzung dafür wären regelmäßige Probenbesuche, denn auch wenn jeder seinen Part gut könne, heiße das nicht, dass es auch zusammen gut klingt.

Es sei auch schwierig, die Kontakte zu halten, da Sängerinnen auch aus weiter entfernten Orten kommen. „Wir haben ein bisschen Sorge, dass das Vereinsleben zusammenbricht“, sagt Vorsitzende Heidi Jäckle. Sie denkt auch an die Kosten für den Dirigenten. Joachim Brenn sei ein begnadeter Musiker und temperamentvoller Chorleiter, der Titel aus dem breiten Spektrum von Swing über Jazz bis Rock und Pop für den Frauenchor arrangiert.

Mehr über den Frauenchor im Netz unter www.vokalensemble-klangfarben.de