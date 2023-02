30 Freunde aus der französischen Partnerstadt Champagnole sind nach Gottmadingen gekommen, um den Austausch wiederzubeleben. Das ist auch ganz im Interesse von Bürgermeister Michael Klinger, der die Delegation nicht nur zum Arbeitsgespräch eingeladen hatte, sondern auch, um mit der Gemeinde das Brauchtum am Fasnetmäntig zu zelebrieren.

Im Ratssaal hatten sich Vertreter der Gottmadinger Vereine eingefunden, die auch in der Vergangenheit schon die Freundschaft gepflegt haben: der Bouleclub, die Feuerwehr, der Fußball- und der Schwarzwaldverein. Über 30 Jahre währt die Freundschaft mittlerweile. „Kurz vor der Corona-Pandemie hatten wir eine überraschend hohe Zahl an Schülern, die einmal den Unterricht in Frankreich erleben wollten“, berichtet Michael Klinger: „Hier wollen wir wieder anknüpfen.“

Der Schüleraustausch bringt praktische Lebenserfahrung. Zwar werde in der Eichendorff-Realschule Französisch nur als Wahlfach unterrichtet – wie sich der Unterricht im Nachbarland vom deutschen Schulalltag unterscheidet, könnten die jungen Leute aber am besten vor Ort erleben. Nach dem offiziellen Empfang der Reisegruppe und einem gemeinsamen Mittagessen war am Sonntag eine Arbeitssitzung angesetzt. Dabei ging es um die Planungen von Begegnungen in den jeweiligen Ländern im laufenden und im kommenden Jahr.

Klingers Amtskollege Guy Saillard ist froh, dass die Begegnungen nach der Pandemie wieder stattfinden können. Als Gastgeschenke überreichte Saillard Karaffen, mit denen in Champagnole das Wasser einer eigenen Quelle geschöpft wird. „So vermeiden wir Plastikmüll“, sagte er. Allerdings sei die Nutzung nicht alleine auf Wasser beschränkt. Wie zum Beweis packte der Partner-Bürgermeister gleich noch ein paar Flaschen Hochprozentiges drauf. Ein Unternehmen in Champagnole habe sich darauf spezialisiert, in alten Weinfässern Gin, Rum und Whisky reifen zu lassen. Ein paar Kostproben davon hatte er nun auch im Gepäck.