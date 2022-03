17 Corona-Infektionen bei den Aktiven des SC Gottmadingen-Bietingen. Die komplette erste Mannschaft geimpft. Wie geht das denn? Das fragt sich nicht nur der Vereinsvorsitzende Christian Schopper. „Nach dem Spiel beim FC Singen 04 sind die Jungs noch zusammengesessen. Wie dies laut Corona-Verordnungen erlaubt ist. Zumal alle geimpft sind“, erklärt Schopper. Nur ein paar Tage später die ernüchternde Erkenntnis: Gleich zwölf Spieler aus einer einzigen Gruppe hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. Einige weitere folgten. Die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft des SC Go-Bi mussten daher am Wochenende abgesagt werden.

Endlich wieder Fußball: Die Zuschauer freuen sich, dass der FC Hilzingen den Heimauftakt auf dem Kunstrasenplatz gegen Anatolu Radolfzell bestreiten konnte. | Bild: Tesche, Sabine

Und wie geht es weiter? „Die Gesundheit hat absoluten Vorrang. Selbst, wenn der Fußballverband darauf drängt, dass wir am nächsten Wochenende in Überlingen spielen müssen, wollen wir dies aus eigener Verantwortung selbst entscheiden, ob wir antreten. Wir werden notfalls dies nicht tun und die Punkte dem Gegner überlassen“, sagt Schopper. Und bei aller Freude, dass die Aktiven und vor allem der Nachwuchs wieder Fußball spielen dürfen, blickt er mit Sorgenfalten in die nahe Zukunft. „Im Spätherbst musste der gesamte Spielbetrieb eingestellt werden. Die Inzidenzzahlen lagen damals deutlich unter 100. Heute gehen sie in Richtung 2000. Und ab dem 20. März werden so gut wie alle Corona-Verordnungen aufgehoben. Das verstehe jemand, wie er es will“, betont Schopper. Die Politik habe es vorgegeben. „Geimpfte durften fast alles. Das wurde auch so propagiert. Kontaktbeschränkungen waren ein Tabu. Das Ergebnis sehen wir nun“, stellt Schopper frustriert fest.

„Die Jungs waren wie wilde Pferde, die wieder auf den Platz wollten.“Volker Mußgnug, Vorsitzender FC Singen 04 | Bild: SK

Die Omikron-Welle erfasste auch den FC Singen 04. Fast alle Kicker haben sich laut des Vorsitzenden Volker Mußgnug infiziert. „Erfreulicherweise konnten keine Nachschäden festgestellt werden. Die Spieler sind alle genesen“, betont er. „Beim Landesligateam haben wir die besondere Situation, das es aus Vertragsspielern besteht. Die werden vor jedem Training und Spiel an einer auf dem Vereinsgelände eingerichteten Station getestet“, sagt Mußgnug. „Wir sind als Tabellenführer ambitioniert, den Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden zu schaffen“, sagt er im Blick nach vorne.

„Die Jungs sind wie wilde Pferde, die im Stall eingesperrt sind, sich aber wieder im Freien austoben wollen.“ So beschreibt er die Gemütslage der Kicker, die lange Zeit wegen den Corona-Verordnungen und der langen Spielpause getrübt war. Seit zwei Wochen darf das Landesligateam wieder auf Punktejagd gehen, nachdem zuvor auch Vorbereitungsspiele möglich waren. Beide Partien konnte der Singener Traditionsverein erfolgreich gestalten. Am Freitag vor anderthalb Wochen besiegte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Jeske beim Lokalderby den SC Go-Bi deutlich mit 3:0 Toren.

Die Vorfreude ist groß: Die Spieler des FC Hilzingen beim Einmarsch der Bezirksliga-Partie gegen Anatolu Radolfzell. | Bild: Tesche, Sabine

Auch beim FC Hilzingen rollt der Ball wieder. Alle Beteiligten sind froh, dass wieder etwas Normalität auf die Fußballplätze zurückkehrt. „Die steigende Stimmung ist spürbar“, beschreibt Vereinschef Sebastian van Wambecke. „Wir sind fast über die gesamte bisherige Corona-Pandemie von Erkrankungen verschont geblieben. Ende Februar hat es aber doch einen beträchtlichen Teil unserer Spieler erwischt“, berichtet er.

Beim FC Rielasingen-Arlen startete der offizieller Spielbetrieb in der Oberliga Baden-Württemberg schon Ende Februar. Und es läuft mit einigen Siegen richtig rund beim Team von Trainer Michael Schilling. „Es macht sich Zuversicht breit. Endlich sich wieder auf dem Sportplatz treffen und Fußball gucken“, beschreibt Christine Dreide von der Geschäftsstelle des 1. FC Rielasingen-Arlen das Befinden der Zuschauer. Es herrsche auch Erleichterung darüber, dass nun auch die 3G-Regel wieder den Besuch der Spiele erlaube. „Unsere Akteure blieben weitestgehend verschont von Corona-Fällen“, berichtet Christine Dreide. Sie ist rund um das Ticketing und den Ablauf und das Eintrittswesen und die Abstimmung mit dem Sicherheitsdienst verantwortlich.

„Alle freuen sich, dass sie wieder Fußball gucken dürfen.“Christine Dreide, 1. FC Rielasingen-Arlen | Bild: Bittlingmaier, Albert

Christine Dreide freut sich auch über eine besonders gelungene Aktion. „Wir haben die knapp 500 Zuschauer beim vergangenen Heimspiel gegen Lörrach-Brombach gebeten, jeweils einen Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine zu spenden, die Zug um Zug in der Gemeinde Rielasingen-Worblingen aufgenommen werden. Es kamen mehr als 2300 Euro zusammen. Das ist eine tolle Summe“, betont Christine Dreide. Der Verein habe auch spontan einer achtköpfigen Flüchtlingsfamilie, über die der SÜDKURIER berichtete, freien Eintritt für das Spiel gewährt.