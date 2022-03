Gottmadingen – Einen Fingerzeig erhoffte sich Bürgermeister Michael Klinger vom Ausschuss für Technik und Umwelt beim Thema Radwege. Denn Joachim Dutt vom Bauamt stellte eine Möglichkeit am Rathausplatz in Gottmadingen vor: Dort könnten Radfahrer künftig zwischen altem Rathaus und Hebelschule in Richtung Steiner Weg fahren statt über die vieldiskutierte Bundesstraße 34. Dafür müsse man allerdings den Kletterfels etwas verschieben und ein Pflanzbeet an der Hebelhalle entfernen, wie er erklärte. Für diesen Radweg entstünden voraussichtlich Kosten in Höhe von 105.000 Euro.

Thema soll demnächst ausführlicher besprochen werden

Gemeinderat Florian Schönle (FWG) befürwortete einen Radweg abseits der B34, hinterfragte aber die Baumaßnahmen. Die seien leider nötig, wie Bürgermeister Michael Klinger erklärte: Besonders in den Pausen brauche es eine klare Trennung von Pausenhof und Radweg. Daher seien auch Hecken angedacht. Gemeinderat Walter Beyl (FWG) regte an, die Steine als natürliche Bremsstellen beizubehalten. Eine entsprechende Variante will Joachim Dutt für die nächste Aussprache vorbereiten. Er nahm ein positives Signal der Ausschussmitglieder mit, wie er erklärte. Das Thema soll dann in einer nächsten Sitzung ausführlicher besprochen werden.