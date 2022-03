von Ulrike Blatter

Auf meinem Schreibtisch liegen haufenweise Notizen für diese Kolumne. Nur für den Fall, dass mir mal nichts einfällt. Zu schreiben gäbe es also immer was. Die vergangenen Tage lassen mich jedoch sprachlos zurück. Fangen wir also mit dem an, was im Kalender steht: die Fastenzeit. Auf was sollen wir denn diesmal verzichten? Fleisch, Alkohol oder Süßes? In Zeiten von vegan und clean eating nichts Besonderes. Dann vielleicht lieber Handy aus und Soziale Medien sowie Netflix fasten (plus Verzicht auf abendlichen Knabberkram). In begleiteten Gruppen kann man auch ganz altmodisch den kompletten Nahrungsverzicht zelebrieren.

Verzicht löst seelische Veränderungen aus

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche gibt Anstöße aus der psychologischen Ecke, zum Beispiel „Sieben Wochen ohne Pessimismus“. Aber egal, für was man sich entscheidet: Es geht immer um den Verzicht und die dadurch ausgelösten seelischen Veränderungen.

Was fasten wir in diesem Jahr? Etwa Schlaf? Es lässt sich schlecht schlafen in den U-Bahnschächten von Kiew, in den Flüchtlingstrecks, in einem Krankenhaus unter Beschuss. Aber auch hierzulande, vermutlich direkt in Ihrer Nachbarschaft, bangen Menschen um ihre Liebsten. Bei Senioren kommen Kriegstraumata hoch. Manche sind schlaflos aus Angst vor explodierenden Energiekosten. Nach zwei Corona-Jahren haben wir doch sowieso schon auf so vieles verzichtet. Ein selbstverordnetes Fasten wirkt da wie eine Zumutung. Und jetzt auch noch Krieg in Europa.

Erinnerungen an Krieg 1999

Fasten wir in diesem Jahr etwa den Frieden? Ich erinnere mich: 1999 saß ich ohne Strom und Trinkwasser in Kosovo und Bosnien zwischen Tausenden von Binnenflüchtlingen. Damals organisierten wir psychotherapeutische Weiterbildungen in Deutschland. Es kamen Fachleute aller am Krieg beteiligten Länder. Sicherheitshalber sorgten wir für Ausweichräume – falls sich serbische Ärzte, kosovarische Psychotherapeutinnen und bosnische Sozialarbeiterinnen in die Haare bekämen. Wir brauchten die Räume nicht. Tagelang lernten, stritten und aßen wir gemeinsam, wir lachten, weinten und lagen uns zum Abschied in den Armen.

Die einen demonstrieren für Frieden, die anderen schwadronieren von Bürgerkrieg

Diese Kraft, die Menschen miteinander verbindet, ist meine große Hoffnung. Die Dimensionen der Verwüstung meine größte Angst. Wiederaufbau kostet so viel mehr Kraft (und Zeit und Geld) als die Zerstörung. Aber machen wir uns nichts vor: Der Krieg begleitet uns nicht erst, seit Kriegsflüchtlinge aus Syrien unter uns leben. Ich bewundere die Soldatenmütter in Russland, die für den Frieden demonstrieren. Und verachte diejenigen, die hierzulande hasserfüllt von Bürgerkrieg schwadronieren.

Frieden dürfen wir nicht fasten. Wir müssen in pflegen. In der eigenen Seele, in unseren Beziehungen – und in der Politik. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. So, wie Gesundheit auch mehr ist, als die Abwesenheit von Corona.