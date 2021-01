Wenn der Kämmerer einer Gemeinde die Kernpunkte für das neue Haushaltsjahr vortragen kann, so ist das eine der Sternstunden. So auch für Säckelmeister Andreas Ley, wobei er diesmal wenig Überraschungen für die Gemeinderäte bereithielt. Weil Gottmadingen sich mit dem Neubau der Eichendorff-Realschule über Jahre auf ein Großprojekt festgelegt hat, sind die Bürger im Dorf darauf vorbereitet, dass in naher Zukunft für weitere ehrgeizige Projekte kein Geld vorhanden sein wird. Verwaltung und Gemeinderat hatten sich auf ein engmaschiges Kostenmanagement geeinigt, damit der Schulhausbau nicht finanziell aus dem Ruder läuft. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Corona-Pandemie Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind.

Geschickt bereitet Gottmadingens Kämmerer Andreas Ley mit regelmäßigen Zwischenberichten über die Entwicklung der Finanzen auf die Haushaltsberatung vor. | Bild: Biehler, Matthias

Ein Haushaltsplan ist eine Vorausberechnung mit einigen Unbekannten

Um böse Überraschungen zu vermeiden, haben Andreas Ley und Bürgermeister Michael Klinger im vergangenen Jahr regelmäßig Bericht erstattet, wie es um die Finanzen der Gemeinde steht. So zuletzt am 15. Dezember 2020. Bereits davor hatten die Räte eine Prioritätenliste erstellt, in der die dringendsten Projekte festgelegt wurden. Wie zu erwarten, steht die Investition für die Schule mit insgesamt rund 30 Millionen Euro an erster Stelle. „Die Zahlen sind im Vergleich zum Dezemberbericht nicht besser geworden“, leitete denn auch Andreas Ley seinen gut strukturierten Vortrag ein. „Bei den Erträgen fehlen 1,6 Millionen Euro“, listet er anschaulich auf.

Die Corona-Pandemie hat die Finanzpläne der Gemeinde durchkreuzt

Der größte Fehlbetrag gegenüber früheren Haushaltsschätzungen entsteht mit 1,2 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer. Auch die Einkommenssteuer um 273.000 Euro gesunken. Grund dafür sind vor allem die Folgen für die Wirtschaft durch die Corona-Pandemie. Diese lässt im laufenden Jahr auch die Aufwendungen steigen. Da sind zum Beispiel die deutlich steigende Reinigungskosten um 156.000 Euro auf insgesamt 584.000 Euro. Die Gemeinde benötigt 744.000 Euro mehr als noch zu besseren Zeiten errechnet. Darin enthalten sind auch die gestiegenen Abgaben an den Landkreis, die Kreisumlage.

Woher kommt das Geld, und wohin geht es im Jahr 2021? Diese Zahlen hat Kämmerer Andreas Ley für Gottmadingen ermittelt und im Haushaltsplan gegenübergestellt. Die Berechnungen zeigen, was sich die Gemeinde außer der neuen Schule in den kommenden Jahren noch leisten kann. | Bild: Trautmann, Gudrun

Investitionsspielraum schrumpft extrem zusammen

Insgesamt hat Gottmadingen bei einem Volumen von 23,4 Millionen Euro in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro weniger zur Verfügung, als Andreas Ley noch vor Corona in der mittelfristigen Finanzplanung vorausberechnet hatte. Ein Kredit in Höhe von 7 Millionen Euro, der im Rahmen des Schul-Projektes beschlossen wurde, verhilft der Gemeinde 2021 noch zu einer Liquidität von 690.000 Euro. Das ist nicht viel, aber 2023 und 2024 werden der 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde jeweils nur noch 315.000 Euro für Investitionen zur Verfügung stehen. Andreas Ley weiß jetzt schon, dass das nicht ausreichen wird. „Das ist für eine Gemeinde unserer Größe nichts“, sagt er.

Personalkosten steigen auf 6,1 Millionen Euro

Der stellvertretende Hauptamtsleiter Achim Hofmann erläuterte den Stellenplan. 88,93 Stellen sind in der gesamten Verwaltung für den laufenden Betrieb vorgesehen. Das sind 2,78 Stellen mehr als 2020, die im Kindergarten Randegg, in der Schulsozialarbeit und im Jugendtreff angesiedelt sind. Insgesamt werden die Personalkosten um 350.000 Euro auf 6,1 Millionen Euro ansteigen. Die Steigerung ist vor allem der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst um 1,4 Prozent geschuldet.

Bernd Schöffling mahnt zu strenger Ausgabendisziplin

Bernd Schöffling (CDU) sah sich als einziger im Gremium veranlasst, den Haushalt zu kommentieren: „Unser komfortabler operativer Überschuss von drei bis vier Millionen Euro schrumpft auf 690.000 Euro“, sagt er. „Wir können uns außer dem absolut Notwendigen nichts mehr leisten. Wir müssen auf Sicht fahren.“ Dieser Realität sehen Verwaltung und Gemeinderat gleichermaßen gefasst entgegen. Oft genug hatte der Schatzmeister ihnen die Entwicklung der örtlichen Finanzen vorgerechnet. Einstimmig billigten die Gemeinderäte den Haushaltsplan für 2021.