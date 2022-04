Bummeln, Genießen und Einkaufen unter freiem Himmel: Mit einem vielfältigen Angebot lockte der Gottmadinger Frühjahrsmarkt wieder zahlreiche Besucher in den Ortskern. Nach zweimaligem Ausfall eröffnete die Gemeinde am Wochenende die Marktsaison, was von Kunden und Händlern mit Freude aufgenommen wurde. „Endlich geht das normale Leben wieder los“, war die einstimmige Meinung aller Befragten. Auch wenn die Anzahl der Stände geringer war als in den vergangenen Jahren, war von Kleidung über Kurzwaren bis zu Köstlichkeiten alles geboten.

Auf den Stand mit einem Angebot an Gebrauchsartikeln im täglichen Alltag hatte so manch ein Kunde gewartet. | Bild: Christel Rossner

In den Straßen im Ortskern reihten sich die Krämerstände aneinander, so manches Schnäppchen war auch auf dem Kinderflohmarkt zu finden. Jona und Laurin hatten ein „richtig gutes Geschäft“ gemacht, wie sie stolz erzählten. Für die ältere Generation ist der Gottmadinger Frühjahrsmarkt längst zu einem Treffpunkt geworden. Für Gisela Dörflinger aus Gottmadingen gehört er dazu, sie sagt: „Ich komme jedes Mal, egal wie das Wetter ist. Hier trifft man Leute, die man ewig nicht gesehen hat.“ Nach zwei Ausfällen sei das umso spannender. Am Samstag wollte sie mit ihrer Freundin Gisela Frese über den Markt bummeln und das kulinarische Angebot genießen. Dafür hatten neben Essensständen auch wieder die Freiwillige Feuerwehr und der DRK Ortsverband gesorgt, der für seine Kuchen und Torten bekannt ist.

Zum ersten Mal dabei, hatten Laurin und Jona (von links) aus Böhringen beim Kinderflohmarkt ein gutes Geschäft gemacht. | Bild: Christel Rossner

Aus Unsicherheit, ob der Markt auch stattfinden wird, hatte man beim DRK auf Heimarbeit gesetzt, nur einen Teil des Angebots wurde im DRK-Gebäude selbst gebacken. Die Qualität hatte darunter nicht gelitten, denn wie Hugo Rebholz beim Durchzählen der Kuchenplatten am frühen Samstagnachmittag feststellte, war die Hälfte der Torten und Kuchen schon weg. Vor dem Feuerwehrhaus konnten Löschfahrzeuge und eine Drehleiter besichtigt werden, ebenso gut kam auch die Bewirtung an. Und da hatten die gestandenen Wehrmänner Unterstützung: „Mit am Start ist auch die neu gegründete Jugendfeuerwehr, die helfen beim Austeilen der Speisen“, sagte Abteilungskommandant Stefan Kienzler mit Stolz auf den Nachwuchs. Es sei jetzt auch an der Zeit, dass das Leben wieder einen Schritt zurück zur Normalität gehe.

Passend zum Frühjahr stellten die Fahrradhändler ihre aktuellen Modelle vor. | Bild: Christel Rossner

Das zählt besonders auch für die Marktbeschicker, die stark von den Corona-Beschränkungen betroffen waren. Mario Piskol kam auf Empfehlung von Kollegen zum ersten Mal nach Gottmadingen und hatte die Anreise von Fulda nicht gescheut. Die Resonanz zum Start am Samstag sei etwas verhalten gewesen, aber das sei der Situation geschuldet: „Die Leute müssen erst wieder in das gewohnte Leben zurückfinden“, meint Mario Piskol.

Seit Jahrzehnten dabei, hat der Kurz- und Haushaltswarenstand Kleinknecht einen festen Kundenstamm. Helga Horn hatte schon darauf gewartet und kaufte gleich auf Vorrat ein. „Hier findet man vom Reißverschluss über Hosenträger und Kehrbesen alles, darunter auch Sachen, die man woanders nicht findet“ erklärte sie. Auch Ulrich Kleinknecht war froh, dass Markt jetzt wieder möglich ist. Während der zweijährigen Pause hatte er auf telefonische Bestellung Waren an die Kunden verschickt.