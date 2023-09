Gottmadingen vor 16 Minuten

Erst Förderstopp, dann Konjunkturflaute: Diese Firma in Gottmadingen setzt dennoch auf Wachstum

Das Unternehmen Motrona kümmert sich um alles, was in Schaltschränken arbeitet. Die Firma ist stetig gewachsen, zuletzt flossen 3 Millionen Euro in eine neue Produktionshalle. Doch die Förderpolitik strapazierte Nerven.