Beim Nanu?!-Wettbewerb für Naturwissenschaften erzielten Achtklässler der Eichendorff-Realschule in Gottmadingen großartige Erfolge, wie die Schule in einer Pressemitteilung bekannt macht. Aaron Heller, David Grigoras, Fabian Schleicher und Ersatzmann Giuseppe Gagliardi beeindruckten beim Finale in Heilbronn und sicherten sich den dritten Platz.

Unter der Leitung ihrer Lehrer beschäftigte sich die Klasse fächerübergreifend mit dem Thema „Fortbewegungsmittel der Zukunft“. Sie seien der Frage nachgegangen, wie die Schulbusstrecke optimiert werden kann. Dabei seien alternative Antriebe ebenso erforscht worden wie autonome Busse oder eine Garage mit Ladestation. Die Umsetzung des Projekts wurde durch das Programm „Mikro Makro Mint“ der Baden-Württemberg-Stiftung finanziell unterstützt. Der Förderverein der Eichendorff-Realschule habe die Fahrten in die Wissenswerkstatt nach Friedrichshafen sowie eine frühere Anreise zum Finale ermöglicht.

Bei der Siegerehrung durch Staatssekretärin Sandra Boser aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wurden die Schüler mit einem besonderen Preis belohnt: Sie erhielten 500 Euro sowie Eintrittskarten für die ganze Klasse zum Besuch der Science Days im Europapark Rust.