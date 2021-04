von Holle Rauser

Der Osterspaziergang mit der Familie soll in Bietingen und Ebringen dieses Jahr zur Schatzsuche werden: Die Frauengemeinschaft hat die Bürger der Gottmadinger Teilorte dazu aufgerufen, ihre Gärten mit Deko-Osternestern zu verschönern. An den Feiertagen können Kinder dann die Nester entdecken, bestaunen und anschließend ein Bild davon malen.

Zusammen mit ihren Eltern können die kleinen Entdecker außerdem einen Spielplan mit Osterrätsel ausfüllen. Einfache Fragen wie „In welcher Jahreszeit liegt Ostern?“, aber auch knifflige wie „In welche Stadt zog Jesus ein?“ müssen hier beantwortet werden. Alle Kinder erhalten für ihre Teilnahme eine Osterüberraschung, die von lokalen Händlern gesponsert wurde.

Über Ostern ins Gespräch kommen

Ausgedacht hat sich die Aktion Elke Metzler von der Frauengemeinschaft Bietingen/Ebringen. Bei ihr gibt es auch einen Übersichtsplan – quasi eine Schatzkarte – damit die Familien wissen, in welchen Straßen sich die Suche lohnt. Auch die Weihnachtsstern-Suche im Advent war ihre Idee.

„Die Eltern haben so Anlaufpunkte auf dem Spaziergang. Die Nester werden nicht mitgenommen, sondern nur entdeckt“, erklärt Elke Metzler. Durch das Rätsel könnten die Familien mit ihren älteren Kindern über Ostern ins Gespräch kommen: „Es geht ja bei Ostern nicht nur um Ostereier und Geschenke. Die Kinder sollen auch den Sinn, die Geschichte des Osterfestes begreifen.“

Überbrückung für Corona-Zeit

Die Frauengemeinschaft ist stark in der Seniorenarbeit aktiv. Sie will mit der Aktion die kontaktarme Corona-Zeit überbrücken, in der keine Feste und Veranstaltungen möglich sind, und auch jüngere Menschen und Familien ansprechen.

Gottmadingen Für ein Konzert bräuchte es Proben: Wie der Chor Klangfarben sein Jubiläum vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Der Glaube, so ihr Wunsch, solle wieder mehr Gewicht im Alltag bekommen. „Kirche soll etwas Lebendiges sein und die Menschen begleiten“. Die Frauengemeinschaft Bietingen/Ebringen hat 120 Mitglieder. Sie organisiert seit über 50 Jahren Geburtstagsbesuche, den Weltgebetstag, Marienandachten, die Frauen-Fasnacht und einen Basar, mit dessen Erlös Hilfsorganisationen unterstützt werden.