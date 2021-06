Welche Vielfalt an insektenfreundlichen Wildblumen unter einer Freiland-Photovoltaikanlage wachsen, das erfuhren Interessierte im Rahmen einer Führung beim Solaranlagenfeld in Randegg. Eberhard Koch, Kreisvorsitzender des BUND, erläuterte im Rahmen der Seminarreihe des „Bee-Deals“ (Bienenpaktes) der Stadt Singen in Kooperation mit der Bodensee-Stiftung, warum die Wildblumen auch hier äußerst nützlich sind.

Nicht nur Sonnenenergie, auch Naturschutz

Bereits vor 20 Jahren hat die Firma Solarcomplex ihre erste Photovoltaikanlage gebaut. „Wir vom BUND waren von Anfang an in Kontakt und haben uns dafür eingesetzt, dass auf den Flächen der Solarparks auch Naturschutz betrieben werden kann“, sagte Eberhard Koch.

Auch Kleintiere haben es gut

Die ersten Vorschläge, auf den Flächen eine Blumenwiese auszusäen, seien im Solarpark Mooshof bei Bodman realisiert worden. Man habe außerdem vorgeschlagen, dass die Zäune unten ein Schlupfloch für Kleintiere lassen. So können zum Beispiel Füchse hinein, denn in den Wiesen finden sie leicht Nahrung.

Zwei Mal pro Jahr wird gemäht

Grundsätzlich sollten diese Blumenwiesen zwei Mal im Jahr gemäht werden und nicht die gesamte Fläche auf einmal, so Koch. „Man mäht nur dort, wo es wegen einer Beschattung der Module notwendig ist“. Das Mähen im Juni und September hat sich inzwischen bewährt.

Schafe helfen gerne mit

Da das Mähen unter den Modulen nicht ganz einfach ist und man besondere Geräte brauche, werden viele Flächen inzwischen von Schafen beweidet. Auch in Randegg werden die Schafe in diesen Tagen ihr Werk verrichten, so Koch. Dafür wird ein Schäfer aus dem Hegau seine Schafe nach Randegg bringen. „Bei uns in der Gegend gibt es einige Schäfer, die an dieser Beweidung interessiert sind“, sagte Koch. Eine Beweidungspause von sechs bis acht Wochen sei notwendig, damit sich Schmetterlingslarven entwickeln können.

Auf den Flächen in Randegg blühten unter anderem Arten wie Wiesensalbei, Margeriten, Rot- und Weißklee, Witwenblumen, Sauerampfer, Wiesenflockenblume, Wiesenplatterbse, Hopfenklee, Lichtnelke oder wilde Möhren. Eberhard Koch erklärte den Teilnehmern, dass es auf solchen Flächen sogenannte Saumarten am Rand sowie Wiesenarten gebe. Letztere hätten unten eine Blattrosette und vertrügen das Mähen besser, weil sie schneller wieder austreiben können.

Wer will, wird Blühbotschafter

Projektleiter Sven Schulz von der Bodensee-Stiftung bemerkte, dass sich die Stiftung im Rahmen der Aktion „Bürger, Bienen, Biodiversität“ auch um die Ausbildung von Blühbotschaftern kümmere. Das Projekt zum „Engagement mit Mehrwert“ läuft von 2019 bis 2022 und wird mit EU-Geldern gefördert.