von Sabine Tesche

Endlich war es wieder soweit: Vor zwei Jahren haben die Mitglieder des Musikvereins Bietingen die letzten Osterfunken fliegen lassen. Umso größer sei die Freude, dass das in diesem Jahr wieder stattfinden könne, sagt Daniel Brachat, Vorsitzender des Musikvereins Bietingen. Ein 30-köpfiges Team habe das ermöglicht und in heimischen Wäldern Borkenkäferholz gesammelt, das nicht mehr für den Verkauf geeignet ist. Mit reichlich Zeit und Muskelkraft wurde der riesige Stapel Holz mit einem Umfang von vier mal vier Metern aufgetürmt.

Am Ostersonntag um 18.30 Uhr wurde er entzündet. Rasch loderte ein riesiges Feuer. Die Arbeit habe sich gelohnt, findet Brachat. Die Einnahmen aus der Bewirtung kann die Vereinskasse gut gebrauchen. „Ich schaue nur in strahlende Gesichter“, freute er sich angesichts von etwa 600 Zuschauern. Osterfeuer waren auch in Binningen und Steißlingen angekündigt, in Mühlhausen-Ehingen lud die Feuerwehr zum Osterzauber.