Herr Fischer, vor rund 100 Jahren waren viele Grenzgemeinden interessiert am Schweizer Strom, jetzt geht der Drang zum liberalisierten europäischen Strommarkt. Wie hat EKS als Schweizer Unternehmen reagiert?

Seit Februar 2014 ist es amtlich: Das baden-württembergische Umweltministerium, die Bundesnetzagentur und Transnet BW unterstützten das Treuhandmodell der EKS als Lösung für freien Lieferantenwechsel. Auch der SÜDKURIER hat damals darüber berichtet.

Wie kam es denn historisch betrachtet zu dieser süddeutschen Spezialität?

Es handelt sich wirklich um eine Besonderheit. Nur im Kanton Basel-Land verfügt auch Elektra Birseck Münchenstein über ein größeres Versorgungsgebiet außerhalb der Staatsgrenzen. Die grenzüberschreitende Stromversorgung erforderte schwierige Verhandlungen, die 1910 in einen Staatsvertrag mündeten – für EKS von eminenter Bedeutung. Er erlaubte einerseits die Ausweitung und Arrondierung des Versorgungsgebietes und andererseits die Erschließung des oberen Kantonsteils. Bis Ende 1911 kamen 26 deutsche Gemeinden zum Anschluss.

Dennoch hat das Treuhand-Modell sich nicht durchgesetzt, oder?

Warum vereinzelt Bürgermeister oder Stromlieferanten diese Zusammenhänge bis heute nicht akzeptieren und verstehen können, entzieht sich unserer Kenntnis. Das Treuhandmodell erfüllt die gesetzlichen Forderungen nach einem diskriminierungsfreien Lieferantenwechsel. Es ist schnell, das heißt jeder Kundenwechsel ist im EKS Versorgungsgebiet zu denselben Bedingungen wie in Deutschland möglich. Es ist einfach. Das Treuhandmodell ist eine administrative Lösung und funktioniert virtuell. Die Versorgung erfolgt physikalisch vom ausgewählten Lieferanten über das grenzüberschreitende europäische Höchstspannungsnetz zum Kunden.

Was spricht denn aus Ihrem Blickwinkel für das Treuhandmodell?

Es ist günstig. Die Kosten verhalten sich analog zur Wechselrate. Modelle mit einem Netzumschluss verursachen zwangsläufig sehr hohe Kosten, die dann auf die Endkunden umgewälzt werden. Es müssen ja für Millionenbeträge neue Leitungen gebaut werden, die die bisherigen und gut funktionierenden ersetzen sollen. Dabei haben sowohl die Schweizer Behörden als auch die Behörden auf deutscher Seite das Treuhandmodell bewilligt. Und selbstverständlich haben in den letzten Jahren auch Kunden aus Gailingen und insgesamt aus unserem deutschen Versorgungsgebiet ihren Stromanbieter gewechselt.

Und was gibt es an der Alternative zu kritisieren?

Die Kosten müssen umgewälzt werden – und zwar gemäß Aussage der Landesregulierungsbehörde und der Bundesnetzagentur auf das betroffene Gebiet. Das ist in diesem Fall ziemlich klein. Die Gailinger-Lösung mit einem Anschluss an nur noch ein Umspannwerk in Deutschland statt bisher drei in der Schweiz entspricht nicht unserem Verständnis von Versorgungssicherheit. Wir akzeptieren die Vergabe der Konzession der Gemeinde Gailingen an einen anderen Netzbetreiber, legen aber schon Wert darauf, dass die Begründung für die Konzessionsvergabe und den Umschluss an das deutsche Netz nicht mit falschen Aussagen begründet wird. Über den Nutzen und Sinn des Umschlusses nach Deutschland, insbesondere hinsichtlich der Versorgungssicherheit, kann man geteilter Ansicht sein. Hier wird wahrscheinlich erst die Zukunft zeigen wie stabil die neue Anbindung sein wird.

Werden durch den Umschluss Leitungen in die Schweiz gekappt?

Für Januar ist der Umschluss ans deutsche Netz geplant und wir werden die Verbindungen zum Schweizer Netz abschalten. Die Versorgungssicherheit über unsere drei Umspannwerke können wir dann nicht mehr gewährleisten. Die Netzabbauarbeiten beginnen im Dezember. Im Fall eines Stromausfalls kann dann weder die geregelte Versorgung noch eine Notversorgung über die Schweiz erfolgen. Von unseren langjährigen Industriekunden und auch den ansässigen Klinken werden wir uns in den nächsten Wochen noch schriftlich verabschieden und uns für die jahrzehntelange Zusammenarbeit bedanken. Da der neue Konzessionsnehmer uns die Netze aktuell nicht abkauft, sondern einen Pachtvertrag schließt und die in Gailingen anfallenden Arbeiten vom EKS ausführen lässt, werden unsere Mitarbeiter und Fahrzeuge auch weiterhin in Gailingen unterwegs sein. Wir führen aber nur Arbeiten aus, für die uns der neue Konzessionsnehmer auch beauftragt und sind nicht mehr der direkte Ansprechpartner.

Die Situation kann ja bei etlichen Stromkunden für Irritationen sorgen. Worauf sollte man achten?

Es gibt einiges zu beachten, denn für die Kundinnen und Kunden ist es wie gesagt wichtig, dass sie gut und sicher versorgt werden und den für sie richtigen Lieferanten haben. Wir setzen uns hier dafür ein, dass unseren Kunden gegenüber den Worten auch Taten folgen. Sie haben genau die gleichen Rechte wie ein Stromkunde irgendwo anders in Baden-Württemberg. Was die aufmerksamen Kunden sicher beobachten, ist, dass derzeit die vorgelagerten Netzpreise in Deutschland von Jahr zu Jahr steigen und in der Schweiz zumindest gleichbleiben. Das macht unsere Tarife längerfristig attraktiv. Den Kunden in unseren Konzessionsgebieten sichern wir selbstverständlich weiterhin die bestmögliche Versorgungssicherheit und einen fairen Umgang zu. Generell sollte man bei angeblichen Sonderangeboten mit kurzfristigen Boni und vermeintlich kostenlosen Geschenken bei einem Neuabschluss sensibel sein.

Ist es denn möglich, auch künftig das Treuhandmodell zu nutzen?

Nur Kunden, die physikalisch an unserem EKS Stromnetz hängen, werden über das Treuhandmodell abgewickelt. Andere Kunden können nicht von uns versorgt werden, denn wir liefern nicht außerhalb unseres Versorgungsgebiets. Das bedeutet für die Gailinger Bürger, dass es jetzt erstmal keinen Weg zurück zu EKS mehr gibt, was schon einige uns gegenüber bedauert haben.