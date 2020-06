Über der Feuerstelle gurgelt in einer gusseisernen Kanne der Schwarztee. Am Horizont breiten sich in unterschiedlichen Grüntönen die Hügel des Hegaus aus. Dazwischen: eine saftige Wiese, auf der Ziegen grasen. 130 dürften es mittlerweile sein. Und damit beginnen für Yazid Al Enada die Probleme.

Der Mann mit der drahtigen Figur und dem schwarzen Vollbart stammt aus Syrien. Er hat das ehemalige Landgasthaus „Adler“ in Randegg im Januar 2019 gepachtet und lebt hier mit seinen Verwandten. Gemeinsam kümmern sie sich um die Tiere, die hinter dem in die Jahre gekommenen Gebäude grasen. Wie lange noch ist unklar, denn der 22-köpfigen Großfamilie geht das Geld aus.

50 Euro pro Woche koste ihn die Haltung der Geißen und Böcke, rechnet Al Enada vor. „Wenn es so weiter geht, kann ich die Tiere nur noch wenige Wochen ernähren.“ Bitter. Denn eigentlich gibt jede seiner Milchziegen täglich drei Liter Milch. Und die modernen Gerätschaften, mit denen sich diese Milch in Käse umwandeln ließe, stehen seit Wochen im Hauptgebäude des „Adlers“ bereit. „Aber uns fehlt die Erlaubnis der Behörden“, sagt Al Enada. „Wir dürfen nicht anfangen, zu produzieren.“

Die Familientradition fortsetzen

Um diese Situation zu verstehen, muss man die ganze Geschichte kennen. Ihr Ausgangspunkt liegt im Nordwesten Syriens, an der Grenze zum Irak – und schon drei Jahrhunderte zurück. Seit dieser Zeit züchte seine Familie bereits Schafe und Ziegen, berichtet Yazid Al Enada. Zwischenzeitlich habe man zwischen 3000 und 4000 Tiere besessen, erzählt er stolz.

„Syrischer Ziegenkäse ist in der arabischen Welt und darüber hinaus als Delikatesse bekannt“, ergänzt Khaled Khalaf. Er ist ebenfalls Syrer, stammt aus Aleppo und hat im italienischen Udine ein Ingenieursstudium mit Schwerpunkt Milchtechnologie abgeschlossen. Der Kontakt zu Al Enada kam über das Internet zustande. Als die Männer den Entschluss fassten, zusammenzuarbeiten, zog Khalaf mit seiner Familie in den Hegau.

„Die Nachfrage ist da“

Der Beweggrund ist das Potenzial, das er in der gemeinsamen Geschäftsidee sieht. „Die Nachfrage ist da. Und das nicht nur bei Syrern, die in Deutschland leben.“ Khalaf geht davon aus, auch in andere Länder exportieren zu können, zum Beispiel nach Saudi-Arabien oder Katar.

So weit der Plan. Und für dessen Umsetzung haben die Syrer nach eigenen Angaben schon mehr als 45.000 Euro – zum Teil von Freunden und Verwandten geliehen – ausgegeben. Worauf sie allerdings nicht vorbereitet waren: die bürokratischen Hürden. Von denen zeigt sich auch Georg Wengert, der als Vertreter der „Adler“-Eigentümerin auftritt, überrascht.

„Seit die Familie und ihre Ziegen eingezogen sind, geben sich die Behördenvertreter im „Adler“ ein Stelldichein: die Gewerbeaufsicht, das Baurechtsamt, das Denkmalschutzamt, die Brandschutzbehörde, der Schornsteinfeger, die Gemeinde Gottmadingen...“, berichtet Wengert. „Alle haben etwas auszusetzen.“

Zum Warten gezwungen

So habe die Familie vor kurzem beide Kühlräume mit teuren Fliesen ausgelegt und Kühlanlagen erworben. „Nun wäre alles betriebsfertig, aber der TÜV gibt auf Anweisung des Landratsamtes den Gasanschluss nicht frei. Es kommt einfach immer etwas Neues.“ Wengert sieht das Käserei-Projekt als Musterbeispiel für Integration, dem bewusst Steine in den Weg gelegt werden. „Ich wünsche mir, dass der Flüchtlingsfamilie Zeit eingeräumt wird.“

Auch Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger betont: „Mir tun die Syrer unheimlich leid. Was sie vorhaben ist ja wirklich gut.“ Aus Klingers Sicht ist das heruntergekommene Landgasthaus in seinem jetzigen Zustand aber vermutlich nicht als Käserei geeignet. Bösen Willen will Klinger den Ämtern nicht unterstellen.

„Herr Wengert wirft den Behörden Ausländerfeindlichkeit vor. Das kann man so nicht stehen lassen. Ausländerfeindlich handelt, wer jemanden aufgrund seiner Herkunft anders behandelt. Das ist hier nicht gegeben“, sagt der Gottmadinger Bürgermeister.

Gleiche Regeln für alle

„Egal, ob Syrer, Badner oder Schwabe: Bevor man anfängt, loszubauen, braucht jeder eine Baugenehmigung.“ Klinger hofft darauf, dass Georg Wengert die Familie bei dem Erstellen von Anträgen unterstützt. Schließlich ließen sich Nutzungsänderungen nur zusammen mit dem Eigentümer einer Immobilie umsetzen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Schon jetzt sind Yazid Al Enada und Khaled Khalaf gezwungen, täglich 200 Liter Ziegenmilch zu entsorgen. Weitaus schlimmer wäre für die beiden aber, wenn sie ihren Traum von einer eigenen Käserei in Randegg endgültig begraben müssten.