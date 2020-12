von Ulrike Blatter

Dass dies eine Utopie war, wurde mir schon beim Schreiben klar. Aber dass 2020 seine negativen Kräfte dermaßen bündeln würde, um mich zu torpedieren, hätte ich nie gedacht. Den Vorsatz finde ich übrigens immer noch gut. Aber diesmal schreibe ich ganz altmodisch eine Wunschliste zu Weihnachten: Liebes Christkind, ich war einigermaßen brav und habe sogar die meisten Hygienerichtlinien eingehalten. Ich kann zwar kein Gedicht aufsagen, aber manchmal schreibe ich eins. Ich weiß, dass es zu viel verlangt ist, sich eine kostenfreie Corona-Impfung für die ganze Menschheit zu wünschen, die außerdem null Nebenwirkungen hat, aber ich tue es trotzdem.

Vielleicht ist mein zweiter Wunsch realistischer? Telefonhotlines, die mich nicht warten lassen oder zumindest beschwingte Musik bieten, sodass ich beim Warten tanzen kann? Und wie wäre es, wenn die Kolleginnen im Callcenter Zeit hätten für ein Schwätzchen mit Senioren, die momentan viel zu oft alleine sind. Ich schlage ein Bonus-Vergütungssystem vor für alle Dienstleister, die Kunden nicht abwürgen, sondern sich Zeit nehmen. Das würde auch die Telefonseelsorge entlasten. Und wo wir grade beim Telefon sind.

Dürfte ich mir vielleicht auch wünschen, dass Anrufer mir nicht auf den Anrufbeantworter nuscheln, so dass ich die Botschaft auch nach fünfmaligem Anhören immer noch nicht verstanden habe: „Ja hallo, hier ist der Grsstxmpf von du weisch so, wir hatten (Husten). I wolltnurma rasch (unverständliches Nuscheln) und (Räuspern, Husten). Du kannsch ja einfach mal zurückrufe unter krzzneunfumpfsichs“. Also, das wäre eine Wunschliste, die meine Lebensqualität schlagartig heben würde.

Um den Rest kümmere ich mich dann gern selbst. Zum Beispiel Dankbarkeit. Ich versuche, mich selbst zu beschenken, indem ich mir immer wieder mal vor Augen führe, wie gut es mir geht. Solche Empfindungen gewinnen durch starke Kontraste an Intensität: Beispielsweise wurde meine Dankbarkeit gegenüber den Segnungen des modernen Lebens deutlich gesteigert, als in den letzten Wochen die Heizung öfters mal ausfiel. Aber am allerdankbarsten bin ich Edmond Albius. Er lebte als Sklave auf der Insel Reunion und erfand ein Verfahren zur künstlichen Bestäubung einer tropischen Orchideenart. Dadurch bilden diese Pflanzen lange Schoten, die wir als Vanille kennen. Was wäre der Winter ohne dieses Gewürz? Es umhüllt als Parfüm oder Badezusatz, duftet vom Gebäckteller und weckt ausschließlich positive Erinnerungen. Also, liebes Christkind – ein bisschen Vanille reicht schon. Dann kriege ich den Rest des Wohlfühlprogramms auch irgendwie auf die Reihe.