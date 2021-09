„Es wird knapp, äußerst knapp, aber wir schaffen es punktgenau“, sagt Alexander Kopp. Er hat sich in den vergangenen Jahren neben vielen anderen Aufgaben im Gottmadinger Bauamt um den Bau der neuen Eichendorff-Realschule gekümmert. Für ihn ist das Jahrhundertprojekt der Gemeinde auch die größte und spannendste Aufgabe seines beruflichen Lebens in der Verwaltung. „Wann darf man schon mal so einen Neubau betreuen?“, gibt er zu bedenken.

Alexander Kopp kennt aber nicht nur fast jede Schraube in dem neuen Schulhaus, sondern auch jeden Winkel in der alten Schule. Und das ist auch nötig, denn es musste genau abgewogen werden, welche Tische, Stühle, Schränke mit umziehen sollen und was nicht mehr gebraucht wird.

Ein Umzug ist immer auch eine gute Gelegenheit, um reinen Tisch zu machen und zu entrümpeln. Jeder Privatmensch kennt das: Wo Platz ist, sammeln sich auch Gegenstände an, die eigentlich im Haushalt nichts mehr zu suchen haben. So ist es auch in einer Schule. Auf den langen dunklen Fluren stehen Kisten mit Müll. Seit ein paar Tagen sind die Möbelpacker der Firma Jüngling im Haus.

Arbeitstische der Schüler sind eng zusammengeschoben und markiert. Sie werden gerade auf die LKW der Umzugsfirma verladen. Die Stühle und Tische aus Lehrerzimmer und Sekretariat haben den Umzug schon hinter sich.

Sekretärin Dagmar Menzel kommt mit Schaufel und Besen um die Ecke. Ihr strahlendes Lachen zeigt die Freude über ihren neuen Arbeitsplatz in dem hellen Büro. Dafür lohnt sich die Mühen des Umzugs. Eine zusätzliche Belastung ist dieser Umzug für alle: Lehrer, Verwaltungsangestellte, Hausmeister und die Schulleitung.

Die Besonderheit dieses Umzugs ist das extrem enge Zeitfenster. Punktgenau zum Schulbeginn am 13. September soll der Unterricht beginnen. An vielen Stellen wird noch nachjustiert werden müssen, aber für den Start reicht es. Alexander Kopp ist froh, dass die Schule überhaupt pünktlich öffnen kann. Das ist nicht selbstverständlich angesichts allgemeiner Lieferengpässe. Den zeitlichen Vorsprung nach dem Rohbau konnten die Handwerker nicht halten. Zwar kam die Baustelle durch die Corona-Pandemie nie ganz zum erliegen wie zum Beispiel das Cano in Singen; es gab aber Firmen, die nur mit der halben Mannschaft antreten konnten. Zuletzt sorgten auch hier Lieferengpässe für Verzögerungen. Dass es trotzdem zur Eröffnung reicht, erfüllt alle mit Freude.

„Da ist es zu verschmerzen, dass wir unsere Stunden- und Terminpläne jetzt am Katzentisch erstellen müssen“, sagt Schulleiterin Cosima Breitkopf. Zusammen mit ihrem Kollegen, Konrektor Florian Riedmann, sitzt sie an einem schmalen Tisch im alten Gebäude und bearbeitet an zwei Computerbildschirmen Tabellen. Dass sie noch nicht in der neuen Schule arbeiten können, obwohl auch das Direktionsbüro schon eingerichtet ist, liegt an der noch fehlenden Internetverbindung.

Aber dem Wissen über die strahlende Zukunft kann man auch die Tristesse im düsteren Altbau überstehen. Für die Kollegen und die Arbeiter der Umzugsfirma hat Cosima Breitkopf Kuchen gebacken. Am Dienstag sollen alle Möbel und Comupter im neuen Gebäude an Ort und Stelle sein. Veit Lehnert von der Umzugsfirma Jüngling gibt sich gelassen, weil die Mannschaft noch verstärkt wird.

Für Hausmeister Bruno Lederer ist in diesen Tagen das Mobiltelefon das wichtigste Arbeitsmittel. Der Mann ist überall im Haus gefragt, muss hier schauen und dort helfen. Noch sind die Handwerker auf allen Etagen am Werk. Die großen Flachbildschirme stehen schon in den Klassenzimmern, müssen aber noch angebracht werden.

Die Maler erledigen den letzten Anstrich im Foyer und Mensa-Bereich. Lederer muss auch die Heizungs- und Lüftungstechnik beherrschen, denn zum Start muss er die Anlage noch händisch bedienen. „Die Gebäudeleittechnik ist noch nicht fertig“, sagt er. „Die Firma hat zur Zeit keine Leute, die das programmieren können.“

Trotzdem freut sich Lederer auf die Inbetriebnahme des Schulhauses „wie auf ein neues Auto“. Seit 1997 ist er Hausmeister in der Eichendorff-Realschule. „Ich wünsche mir ein Klientel, das achtsam mit dem wunderschönen Gebäude umgeht“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

In der Übergangszeit wird es auch noch keinen Mensabetrieb geben. „Wir suchen seit etwa einem Jahr einen Pächter für die Mensa“, bedauert Alexander Kopp. „Leider noch immer erfolglos.“ In der ersten Woche nach den Sommerferien ist das noch kein Problem, weil gar kein Nachmittagsunterricht stattfindet.

„Danach werden zur Not Brote geschmiert“, sagt Cosima Breitkopf. Auch die Schulküche geht noch nicht in Betrieb, weil die Küchenbauer Lieferschwierigkeiten haben. Zum Kochunterricht werden die Schüler in die alte Schule wandern müssen.