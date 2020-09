Das Höhenfreibad Gottmadingen hat noch bis einschließlich Sonntag, 13. September, geöffnet. Wie die Gemeinde mitteilt, geht dann mit den Schulferien auch die diesjährige Freibadsaison zu Ende – und das mit erwarteten Spitzentemperaturen von bis zu 30 Grad Celsius.

Später eröffnet und weniger Besucher als 2019

Das Schwimmbad hat wegen der Corona-Pandemie zwei Monate später als geplant, erst am 20. Juni statt am 25. April, geöffnet und verzeichnet in diesem Jahr deutlich weniger Besucher als sonst. Ende August waren es 20.000 Besucher – im vergangenen Jahr waren es zum Abschluss Mitte September rund 80.000 gewesen.

Die Abschiedsworte fallen dennoch freundlich aus: „Das Team des Höhenfreibades bedankt sich bei allen Badegästen für deren Besuch und freut sich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr“, heißt es in der Mitteilung.