Vergesslichkeit ist typisch für eine Demenz. Aber noch schlimmer als zu vergessen ist es, vergessen zu werden. Vera Hilpert kann dazu ein Beispiel erzählen. Zwei Ehepaare haben sich im Demenzcafé getroffen, das sie seit einem Jahr in Gottmadingen anbietet. „Jeweils ein Ehepartner war dement“, beschreibt sie. In den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Hauptstraße waren dann beide verdutzt, einander zu sehen.

„Die beiden Ehepaare sind Nachbarn und haben es nicht gewusst, dass direkt nebenan auch jemand lebt, der ähnliche Sorgen hat“, erzählt Hilpert. Im Demenzcafé hätten sie sich dann angeregt miteinander unterhalten. Abschotten sei keine Lösung. Aber genau dies sei immer noch das Problem. „Demenz bleibt weiterhin ein Tabuthema“, stellt Vera Hilpert fest. Die Angehörigen würden sich schämen, keine Hilfe suchen – und mit der Zeit kommt dann zum Vergessen auch noch die Not, dass man vergessen wird.

Demenz ist immer noch ein Tabuthema

Die Zeit, die demente Menschen und ihre Angehörigen im Demenzcafé verbringen, sei keine schwer wahrgenommene Zeit. „Die zwei Stunden sind nicht überschattet von der Demenz“, beschreibt es Hilpert. Vielmehr werde viel miteinander gelacht, die Besucher strahlen einander an. „Sie schwelgen in schönen Erinnerungen, denken ans Verliebtsein zurück“, nennt Hilpert ein Beispiel. Das Schwere werde leicht erlebt.

Einmal im Monat gibt es in der Räumen der AWO mit dem Demenzcafé ein Programm für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Vera Hilpert und ihr Team lädt ein zu musikalischer Weltreise, Bingonachmittag oder zum Tanzen ein. „Dabei sind wir recht flexibel“, erläutert sie. Die Anzahl der Teilnehmer, ihre Fähigkeiten und Interessen würden vorgeben, was am entsprechenden Tag gemacht werde. Gesammelt hat Hilpert ihre Erfahrungen im Umgang mit Demenz in der Betreuung in der Tagespflege, im Pflegeheim und als Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe.

Nicht nur die Scham, mit der Demenz öffentlich aufzutreten, verhindert den Besuch eines Demenzcafés. Manchmal seien es auch ganz praktische Erwägungen, sagt sie. „Manche verwechseln das Demenzcafé in der Hauptstraße mit einem Café im Dorf, in dem es keine Toilette gibt“, berichtet Hilpert. Doch das Fehlen eines stillen Örtchens sei für die Zielgruppe unter Umständen entscheidend. Hilpert hat hier gute Nachrichten: „In den Räumen der AWO ist sogar eine rollstuhlgängige Toilette vorhanden.“

Das Demenzcafé gehört zum Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau. Eine Nachfrage bei Gabi Glocker vom Seniorenbüro Singen ergab, dass Demenz in Singen durch die Präsenz des Aktionsbündnisses Demenz weniger ein Tabuthema ist als auf dem Land. Gerade die Verbindungen innerhalb des Aktionsbündnisses würden helfen, Angehörige an die richtige Stelle weiterzuleiten. Hier leiste das Gottmadinger Demenzcafé eine wichtige Aufgabe, findet Glocker.

Das Demenzcafé Das Demenzcafé in der Hauptstraße 62 in Gottmadingen findet jeden letzten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr statt und steht unter Trägerschaft des Awo Kreisverbandes Konstanz. Das Café ist ein niedrigschwelliges Angebot, um Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen. Für Unterstützung, die über die Ersthilfe hinausgeht, verweist Vera Hilpert auf das Seniorenbüro in Singen, die Alzheimer-Vereinigung Baden-Württemberg sowie Sozialstationen und ambulante Pflegedienste vor Ort.

Christina Merten ist Fachbereichsleiterin für Senioren und Pflege beim Awo Kreisverband Konstanz. Sie schreibt: „Da wir als Awo in mehreren Bereichen in der Seniorenarbeit tätig sind (betreutes Wohnen, Pflegeheim, Pflegedienst), passt das Thema Demenz zu unserer täglichen Arbeit und somit das Demenzcafé sehr gut zu uns. Wir wissen, wie schwer die Diagnose Demenz für den Betroffenen, aber gerade auch für die pflegenden, betreuenden Angehörigen sein kann.“ Die Möglichkeit, mit dem Partner gemeinsam etwas zu unternehmen und zwei unbeschwerte Stunden zu verbringen, sei für viele Betroffene keine Selbstverständlichkeit mehr und deswegen so wertvoll.