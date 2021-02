Franz und Angela Helleis verstrahlen Optimismus, obwohl die äußeren Bedingungen wenig Anlass dazu geben. Ausgerechnet in dem Moment, in dem die Wirtsleute die Nachfolge im Hotel und Gasthaus Sonne aufbauen wollen, übernimmt das Corona-Virus die Regie. Sohn Sonny und seine Partnerin Madi (Madeleine Frick) hatten im Frühjahr gerade begonnen, richtig in das Traditionsgasthaus einzusteigen, als der erste Lockdown den Betrieb stilllegte.

Alle Geburtstagsfeiern allen der Pandemie zum Opfer

Im Sommer hatte die Familie schon die Hoffnung, dass alles überstanden sei und bereitete sich auf ihre Firmenfeierlichkeiten vor. Denn es hätte im November gleich mehrere Termine zu feiern gegeben: „Vor 65 Jahren haben unsere Eltern und Großeltern die Betriebserlaubnis für die Sonne erhalten“, erzählt Franz Helleis. „Josef und Paula waren aus Schottland in den Hegau gekommen.“ Mit einem Fest sollte im November 2020 an den Beginn der Familietradition erinnert werden.

Die Sonne hat eine lange Geschichte

Franz Helleis hat jedoch noch mehr Zahlen auf Lager. „Vor 290 Jahren wurde die Realgastwirtschaft Sonne erstmals urkundlich erwähnt“, berichtet er. Doch das ist noch längst nicht alles. Er geht davon aus, dass das Gottmadinger Wirtshaus noch gute 150 Jahre älter ist. 2021 jährt sich außerdem die Geburtsstunde der Bilger-Brauerei, die vor 200 Jahren aus der Sonne heraus entstand.

Mit einer Spende ein Zeichen setzen

So viel Geschichte, gepaart mit der Übergabe des Familienunternehmens an die nächste Generation, wäre Anlass genug gewesen für ein schönes Fest am 1. November 2020. Doch Corona durchkreuzte die Pläne ein zweites Mal. „Am 2. November mussten wir unser Lokal leider erneut schließen“, so die Wirtsleute. Das brachte sie auf die Idee, das vorgesehen Budget für einen guten Zweck zu spenden. Und hier kommt Stefan Kienzler ins Spiel.

Die Jugendfeuerwehr ist eine Investition in die Zukunft

Der Feuerwehrkommandant war mehr als überrascht, als er von der großzügigen Spende in Höhe von 2500 Euro zur Gründung einer Jugendfeuerwehr aus dem Hause Helleis erfuhr. „Das hilft uns sehr, Feuerwehrnachwuchs aufzubauen“, sagt Kienzler. „Bis vor drei, vier Jahren konnten wir den Nachwuchs aus dem Stegreif rekrutieren. Das funktioniert leider nicht mehr so gut. Deshalb müssen wir etwas für die Zukunft der Feuerwehr unternehmen.“ Ein probates Mittel sind die Jugendfeuerwehren. Hier werden Kinder und Jugendliche spielerisch an die Aufgaben herangeführt und lernen auch nach und nach Verantwortung zu übernehmen.

Nur drei Gemeinden im Hegau ohne Feuerwehrjugend

Gottmadingen ist eine von drei Gemeinden im Hegau ohne Jugendfeuerwehr. Auch Hilzingen und Büsingen haben noch keine eigene Jugendfeuerwehr. Dabei gibt es in Gottmadingen sogar einen Förderverein, der einen Grundstock für die Gründungen einer Jugendfeuerwehr geschaffen hat. Die „Sonnen-Spende“ beflügelt das Projekt nun. Die Familie Helleis hat die Spende auch an den Zweck gekoppelt, nachdem bereits vor etwa zwei Jahren die Gründung beschlossen wurde. Im Herbst 2020 hätte die Gründung vollzogen werden sollen. Doch auch hier machte die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen einen Strich durch die Planung.

Viele Nachfragen aus der Bevölkerung

„Immer wieder bekommen wir Anfragen aus der Bevölkerung nach der Jugendfeuerwehr„, erzählt Stefan Kienzler. „Vor allem nach Gottmadingen Zugezogene fragen danach, weil so ein Verein eine gute Möglichkeit ist, um sich zu integrieren.“ Kienzler räumt aber auch ein, dass es nicht alleine am Geld gelegen hätte, sondern auch daran, dass sich in der bestehenden Mannschaft keine Mitglieder gefunden hätten, die zusätzlich noch ehrenamtliche Jugendarbeit übernehmen wollten. Da die Feuerwehr auch in den Ortsteilen mit der Jugendarbeit beginnen will, reichen zwei Betreuer nicht aus. „Wir brauchen sechs bis acht Personen, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen“, sagt Kienzler. Die Spenden sollen für das nötige Material für die Jugendarbeit ausgegeben werden. Die Kleidung wird von der Gemeinde gestellt. Für die beliebten Jugendzeltlager gibt es Landeszuschüsse. Nun hofft Stefan Kienzler, dass es die Corona-Lage bald zulassen wird, die Gottmadinger Jugendfeuerwehr zu gründen.

Gemeindeversicherung spendet für die Freiwillige Feuerwehr

Unterdessen findet sich auf der Spendenliste der Gemeinde auch ein größerer Betrag für die Freiwillige Feuerwehr: 10.000 Euro kommen von der Badischen Gemeinde-Versicherung. Von der Versicherung gibt es in regelmäßigen Abständen höhere Spenden. Die Gottmadinger Feuerwehr arbeitet mit insgesamt rund 120 ehrenamtlichen Kräften und ist nicht nur im Kernort, sondern auch in den Ortsteilen Bietingen, Ebringen und Randegg mit Einsatzleitungen vertreten.