Die Eichendorff-Realschule Gottmadingen hat ihre Absolventen verabschiedet. Gefeiert wurde laut Pressemitteilung der Schule unter dem Motto „Casino“. Rektorin Cosima Breitkopf griff dieses auf: Sie sprach mit Blick auf die Schulzeit der Abschlussklassen von hohen Einsätzen und Gewinnen, aber manchmal auch Verlusten. Bürgermeister Michael Klinger war mit einer Videobotschaft vertreten. Er ermutigte die Schülerinnen und Schüler, ihre individuellen Talente zu nutzen und das Beste daraus zu machen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Michelle Newsham (9e), Kurt Wurmstein (10a), Henrik Hügin (10b) und Petra Bredow (10c) stellten die Entwicklungen ihrer Klassen dar, schilderten ihre Sicht auf die gemeinsamen Jahre und wünschten ihren nun ehemaligen Schützlingen viel Erfolg. Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher dankten den Hauptfachlehrerinnen und Hauptfachlehrern für ihre Arbeit und ihr Engagement. Abgerundet wurden die Programme durch Videos und Präsentationen, die – mitunter auch humorvolle – Ausschnitte aus dem gemeinsamen Jahren an der Eichendorff-Realschule zeigten. Anschließend gab es Zeugnisse – darunter eines mit der Traumnote 1,1 für Pauline Roth. Insgesamt 88 Schülerinnen und Schüler hatten die Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert – darunter 19 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e, die die Schule mit einem Hauptschulabschluss verlassen. 71 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen verlassen die Schule mit einem Realschulabschluss. Preise gingen in der Klasse 9e an Lilly Rothbauer (Physik und soziales Engagement); in der 10a an Letizia Piazza (Biologie, Französisch und soziales Engagement, Durchschnitt 1,2), Sophie Heine (Physik, Chemie und AES, Durchschnitt 1,4), Isabelle Aschenbrenner (Gemeinschaftskunde, Geschichte, Informatik), Nina Hellmuth (Technik und Geographie); in der 10b an Annika Sauter (Deutsch, Sport, Durchschnitt 1,5), Hanna Fleischmann (Englisch, AES und Ethik), Bastian Bach (Informatik) sowie in der 10c an Pauline Roth (Deutsch, Mathe, Biologie, Französisch, soziales Engagement, Durchschnitt 1,1), Fabian Klein (Chemie, Geschichte und evangelische Religion) und Elmedina Mexhuani (Ethik).