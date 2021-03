„Exit, Exit, Exit, Exit, Exit“. Fünfmal kreist dieses Schild um einen Globus. Doch wohin? Wer jetzt erwartet, dass es sich um ein Ausstiegsszenario aus den Regeln zur alles beherrschenden Corona-Pandemie handelt, der wird getäuscht. Der Exit bezieht sich hier auf den Klimawandel und ziert das Titelblatt der 25. Ausgabe von „Treffpunkt“. Die Schülerzeitung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Klima. Die Gottmadinger Eichendorff-Realschüler sehen „unsere Erde in Gefahr“. Die Grafik zeigt einen gehetzten Jungen und zwei Sprechblasen mit dem Hinweis: „Nur wir Menschen können die Welt retten“ und „Wir müssen die Welt beschützen!!!“.

Analoger Fingerabdruck im Schulalltag

Der Titel der jüngsten Ausgabe vermittelt Dringlichkeit, zeigt, wie intensiv sich die Schüler mit dem Thema beschäftigt haben. Es ist ein Appell an jeden Einzelnen und seine Verantwortung. Zum ersten Mal habe sich die Redaktion ein Topthema herausgesucht und dabei die ganze Schülerschaft einbezogen, erklärt Winfried Herzig in seinem Editorial, der zusammen mit seiner Kollegin Michelle Newsham die Schülerzeitungs-AG leitet. „Wir sind beeindruckt von der Resonanz auf die Präsentation, die in allen Klassen gezeigt wurde“, erklärt Herzig. Statt eines digitalen Fußabdrucks wollen die 22 Redakteure einen „Fingerabdruck im Schulalltag zwischen Mathe, Deutsch und Englisch“ hinterlassen. Im „Treffpunkt“ sollen direkte Zusammenhänge zwischen Klimawandel und anderen globalen Problemen wie Flüchtlingsströme oder Krankheiten verdeutlicht werden. Dabei ist es in Zeiten von Corona alles andere als leicht für die jungen Redakteure, eine Zeitung zu machen. Das schildern die 15-jährige Flora Kelmendi aus der 9b und die elfjährige Anna Mia Kosch aus der 5c.

Schülerredaktion mit 22-köpfigem Team

Flora arbeitet seit der fünften Klasse in der 22-köpfigen Redaktion mit. Anna ist in ihrem ersten Realschuljahr dabei. Beide sind über Freundinnen zum Zeitungsteam dazugestoßen und engagieren sich mit großer Begeisterung. Das wird auch im SÜDKURIER-Gespräch im Schulhaus deutlich, wenn die Schülerinnen die neueste Ausgabe präsentieren. „Ich war fasziniert zu sehen, wie sie die Themen auswählen“, erzählt Anna von ihrer ersten Begegnung mit der Zeitungs-AG. Sie habe gestaunt über die Themenwahl. Auch Flora berichtet von solchen Schlüsselerlebnissen in der AG. Für sie ist die Zeitung mittlerweile zum Hobby geworden. Sie genießt den Wissensvorsprung gegenüber den anderen Schüler, den sie als Redakteurin durch die Beschäftigung mit den Zeitungsinhalten bekommt. So auch über die Lehrer, die im „Treffpunkt“ interviewt werden.

Der direkte Kontakt in den Konferenzen fehlt

Corona fordert allerdings auch ein Umdenken. Hatten sich die jungen Redakteure aus allen Altersstufen zuvor ein- bis zweimal pro Woche zu Konferenzen getroffen oder gemeinsame Ausflüge unternommen, so finden die Treffen derzeit nur digital über Moodle statt. Im vergangenen Jahr hätten nur zwei oder drei Redaktionskonferenzen in der Schule stattgefunden, erinnert sich Anna Kosch. Diese Treffen fehlen den jungen Zeitungsmachern. „Es ist viel schwieriger, über Moodle ein Zeitungskonzept zu entwickeln“, sagt Anna. „Die Kommunikation läuft einfach schleppender.“ Man könne sich gar nicht richtig kennenlernen. Auch Änderungen seien schwieriger, weil die Online-Abstimmung länger dauere als im direkten Gespräch.

Das Titelbild der aktuellen Schülerzeitung beschreibt die Sorge der Gottmadinger Eichendorff-Realschüler um unseren Planeten. | Bild: Trautmann, Gudrun

Umdenken in Sachen Klima

Umso erstaunlicher ist das jüngste Exemplar. Einige Monate habe man sich mit der Themensammlung beschäftigt und sich für den Schwerpunkt Klimawandel entschieden, nachdem 2020 der Schulhausneubau im Mittelpunkt stand. Die Klassen 5 und 6 haben ihre Botschaften zur Rettung der Welt in Leitsprüche gepackt, die sie grafisch verarbeitet haben. Die Acht- und Neuntklässler haben die Ursachen für den Klimawandel aufgezeichnet und Handlungsempfehlungen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt erarbeitet. Die Zehntklässler haben sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Bilder von Waldbränden, abschmelzenden Gletschern und Plastikmüll in den Meeren sollen die Leser wachrütteln.

Mehr erfahren über die Lehrer und was sonst noch bewegt

Interessant sind aber auch die Interviews, die die Schüler mit ihren Lehrern geführt haben. Sie zeigen die Pädagogen in einem andern Licht. Berichte von Ausflügen aus Zeiten vor Corona erinnern an bessere Zeiten. In Kommentaren dürfen die Schüler ihre Meinung sagen. Dabei stellte sich zum Beispiel heraus, dass mache sogar lieber zu Hause lernen als im Präsenzunterricht. Auch über den Unterrichtsbeginn wurde hier diskutiert. Statt 7.45 Uhr wünschen sich manche den Start am Morgen erst um 8.30 Uhr.

