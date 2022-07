von SK

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf dem Verbindungsweg der Riedheimer Straße und des Grafenwegs. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Die 65 Jahre alte Frau war mit ihrem E-Bike auf dem abschüssigen Verbindungsweg vom Freibad kommend in Richtung Grafenweg unterwegs. Als sie an der Einmündung zu einem Feldweg ein Kind mit einem Fahrrad stehen sah, bremste die Frau stark und stürzte, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Dabei erlitt die Radlerin schwere Verletzungen am Bein. Zwei Augenzeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens, der die Frau in eine Klinik brachte.