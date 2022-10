von Elmar Veeser

Mit mehr als 1000 Mitgliedern ist der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Gottmadingen eine Institution. Doch bei der Hauptversammlung im Restaurant Sonne, zu der viele Mitglieder erschienen waren, fand der Vorsitzende Peter Löchle auch mahnende Worte. Diese galten der Mitgliederentwicklung des DRK in den Hegauer Ortsvereinen, die leider – wie bei vielen anderen Vereinen auch – rückläufig sei. Hier gelte es gegenzusteuern und es bedürfe verstärkten Anstrengungen, die Mitgliederzahlen zumindest zu stabilisieren, so der Vorsitzende.

Ehrungen Insgesamt wurden 84 passive Mitglieder geehrt. Bei den aktiven Mitgliedern wurden Heidi Freitag und Karola Müller als Leiterinnen Sozialdienst verabschiedet. Benjamin Steier wurde nach seiner Verabschiedung als Bereitschaftsleiter zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt. Heike Ptak wurde für 30 Jahre Mitarbeit im Sozialdienst geehrt und Kurt Bühler für 45 Jahre als Mitglied der Bereitschaft. Ferner gratulierte Vorsitzender Peter Löchle Patrick Ritzi für 15 Jahre, Leon Raubold für 10 Jahre und schließlich Karin Humpenöder für 45 Jahre aktive Tätigkeit.

Positive Momente und Aktionen im vergangenen Jahr rief der Vorsitzende dann in seinem Rückblick in Erinnerung. Ordentlich Werbung in eigener Sache machte der Ortsverein Gottmadingen beim Bundeswettbewerb der Bereitschaften in Dortmund am 17. September dieses Jahres. Dem Team aus dem Hegau gelang ein toller Erfolg, denn das Ergebnis war ein sensationeller 4. Platz bei insgesamt 14 teilnehmenden Mannschaften. Womit die Gottmadinger überzeugten? Beim Wettbewerb galt es, vielfältige Stationen aus unterschiedlichen Bereichen wie Sanitätsdienst, Betreuung, Technik und Sicherheit zu bewältigen.

Aufmerksamkeit für Blutspende

Darüber hinaus erregte eine nicht alltägliche DRK-Blutspendeaktion am 27. Januar dieses Jahres weit über Gottmadingen hinaus Aufmerksamkeit, weil man unter dem Motto „Narrenblut tut allen gut“ einen Wettbewerb unter den Narrenvereinen der Gemeinde gestartet hatte. Die Idee dahinter: Wer die meisten Blutspender mobilisieren konnte, erhielt einen Biergutschein über 150 Euro. Ein voller Erfolg, denn die Aktion funktionierte so gut, dass sich die Narren in der Eichendorff-Halle zum Teil sogar direkt im Häs das Blut abnehmen ließen.

Nach diesem Überblick über die vergangenen Aktivitäten ergriff Bürgermeister Michael Klinger das Wort und brachte den Einsatz des DRK auf einen ganz einfachen Nenner, der folgendermaßen lautete: „Aufs Rote Kreuz war immer Verlass!“

Danach war Tino Bänsch mit einem positiven Kassenbericht an der Reihe, wobei er seine Frau Diana, die Schatzmeisterin, vertrat. Auch das Rot-Kreuz-Lädele brachte ein positives Ergebnis. Montag und Mittwoch hat das Rot-Kreuz-Lädele geöffnet. Dort gibt es Kleider, Schuhe, Haushaltsartikel, Handtücher und Bettwäsche, alles Spenden von Bürgern, die für Preise zwischen einem und fünf Euro weitergegeben werden.

Veränderungen im Vorstand

Noch bevor es mit den abschließenden Ehrungen zum feierlichen Teil der Versammlung überging, übernahm Kurt Bühler die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte. Offiziell wurden dann Tim Bittlingmaier als Leiter des Jugendrotkreuz (JRK), Schriftführerin Sarah Hitzler und Steven Ley vom JRK in den Vorstand berufen ebenso wie Margret Lohmüller, die als Leiterin Sozialdienst Karola Müller ablöst.