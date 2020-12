Langsam wird immer mehr sichtbar, wo die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlässt. Dass der Lockdown Einbußen bei der Gewerbesteuer nach sich ziehen würde, war schnell klar. Bei den Vorberatungen für den Haushalt 2021 werden aber auch andere Defizite erkennbar, die am Ende aus allgemeinen Steuermitteln beglichen werden müssen. Da sind zum Beispiel die beiden Jahrmärkte, die im laufenden Jahr nicht stattfinden konnten. Über die Gebühren hatte Kämmerer Andreas Ley sich einen Defizitausgleich aus dem Jahr 2019 in Höhe von 14 200 Euro erhofft. Allerdings zeigen die Zahlen, dass seit 2015 über die Standgebühren und Gebühren für Ausstellungsflächen in keinem Jahr Gewinne erwirtschaftet wurden. Daher bleibt nur noch die nüchterne Erkenntnis, dass der aus den allgemeinen Steuermitteln getragen werden muss. Als Kostentreiber treten die Jahrmärkte also schon länger in Erscheinung, während Aufwand und Einnahmen des Wochenmarktes beinahe aufgehen.

Kostendeckende Marktgebühren würden Händler verschrecken

Derzeit verlangt die Gemeinde von gewerblichen Händlern auf den Jahrmärkten eine Standgebühr von 6 Euro pro laufender Meter, von den Vereinen drei Euro und für reine Ausstellungsflächen 80 Cent pro Quadratmeter. Wollte man das Defizit von den Jahrmärkten ausgleichen, so müsste die Standgebühr deutlich erhöht werden. Das würde die Händler voraussichtlich abschrecken, sofern 2021 überhaupt wieder Jahrmärkte stattfinden können. So war es für die Gemeinderäte keine Frage, dass sie dem Verwaltungsvorschlag, die Marktgebühren unverändert beizubehalten, einstimmig zustimmten.

Beiträge für Kinderbetreuung steigen leicht an

Zum Januar 2021 werden die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in den Gottmadinger Kindergärten um 1,9 Prozent angehoben. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Damit folgt die Kommune der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Entgegen sonstiger Gepflogenheiten werden die Beiträge aber nur für das Kindergartenjahr 2020/2021 festgesetzt. Üblich ist die Tarifeinigung für zwei Jahre. Während die Anhörung der kirchlichen und freien Träger noch läuft, haben die örtlichen Kindergärten der Erhöhung bereits in einer Videokonferenz zugestimmt. Auch die Stellungnahmen der Elternbeiräte der gemeindeeigenen Kitas fehlen noch. Trotzdem stimmte der Gemeinderat einstimmig für die vorgeschlagene Erhöhung. Danach kostet eine Stunde in der Regelgruppe künftig 3,46 Euro statt bisher 3,40 Euro; die verlängerten Öffnungszeiten werde künftig 9 Cent pro Stunde teurer und kosten dann 4,90 Euro. Die Ganztagsbetreuung bis 17 Uhr kostet ab 1. Januar 6,58 Euro statt 6,46 Euro und die Kleinkindbetreuung steigt 22 Cent auf 11,80 Euro.

Hier gibt es keine Änderungen

Keine Erhöhungen soll es bei der Hallenmiete geben. Die Entgelte für die Benutzung der Sporthallen wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum 1. Januar 2017 angepasst. Auch die Friedhofsgebühren bleiben stabil, nachdem sie zuletzt zum 1. Juli 2017 erhöht wurden. Beim Höhenfreibad sollen die Eintrittsentgelte ebenfalls so beibehalten werden, wie sie für die Saison 2016 festgelegt wurden. Allerdings behält sich die Verwaltung vor, den Gemeinderat vor Beginn der neuen Badesaison noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen, wenn erkennbar wird, unter welchen Bedingungen die Badesaison 2021 stattfinden kann. „Wir müssen je nach Entwicklung nachjustieren“, sagt Kämmerer Andreas Ley. Woran die Gemeinde auf jeden Fall arbeiten will, ist eine neue Softwarelösung für die Eintrittskarten. Ziel ist eine höhere Flexibilität als 2020.

Die Vergnügungssteuer soll angehoben werden

Die Lage vieler Unternehmen ist durch die Pandemie angespannt. Auftragsrückgänge und Umsatzverluste schmälern die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde. Dennoch verzichtet Gottmadingen 2021 auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer, um die ansässigen Betriebe nicht noch mehr unter Druck zu bringen. Gleiches gilt für die Grundsteuer und die Hundesteuer. Weniger Hemmungen hatte der Gemeinderat hingegen bei der Vergnügungssteuer. Hier gehen bisher 5,2 Prozent des Spieleinsatzes als Steuer an die Gemeinde. Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium für eine Erhöhung der Vergnügungssteuer auf sechs Prozent.