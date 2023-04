Die Pläne für den Radwegausbau in Gottmadingen gehen auf die Zielgerade. Die Einheimischen kennen zwar viele Schleich- und Ausweichwege und werden auch während der Bauzeit ganz gut hintenrum durchs Dorf kommen. Aber vor allem die Radtouristen, von denen es im Hegau immer mehr gibt, werden sich über geschützte Radwege und eine gute Beschilderung freuen. Das kommt auch den Tourismusunternehmen vor Ort zugute.

Gottmadingen tut jedenfalls einiges, um die Mobilitätswende vor der eigenen Haustür in die Gänge zu bringen – oder besser gesagt, zum Rollen und Laufen. Dass eine solche Wende nicht auf Knopfdruck funktioniert, sondern eine logistische Herausforderung ist, wird an diesem Projekt klar. Eigentlich handelt es sich ja um mehrere Bauvorhaben, die gut miteinander abgestimmt werden müssen, damit es nicht am Nadelöhr in der Ortsmitte zum Verkehrsinfarkt kommt.

Alles begann mit mehreren Bürgerwerkstätten, Ortsbegehungen, Entwürfen und Diskussionen im Gemeinderat. Man kann dies als eine fein orchestrierte Planungs-Symphonie sehen. In der Partitur mit dem Titel „Fahrradknotenpunkt Ortsmitte“ stehen einige anspruchsvolle Passagen: der Umbau zweier Brücken, die Neujustierung aller Ampelanlagen, Spurverbreiterungen und noch vieles mehr.

Bauplanung ähnelt einer Katzenmusik

Leider ist die Begleitmusik kein Ohrenschmaus: Explodierende Kosten, das Stöhnen über den allgegenwärtigen Fachkräftemangel und die im Hintergrund knarzenden Lieferketten ähneln eher den Missklängen einer Katzenmusik. Auch bei einem Konzert ist es wichtig, dass die Einsätze nicht verpatzt werden und der Takt gehalten wird. Im Bauwesen nennt sich das Logistik – alles zur rechten Zeit am rechten Ort, sonst klappt es nicht. Ich drücke die Daumen und wünsche uns allen eine möglichst kurze Bauzeit.

Ansonsten gibt es vielleicht noch eine andere Lösung: weiße Mäuse. Nein, ich schreibe nicht im Delirium, sondern erinnere mich nur an meine Kindheit. Bei uns in Köln nannte man die Verkehrspolizisten wegen ihrer hellen Uniform „Wieße Müüs“. Der Schutzmann an der Ecke war sprichwörtlich und ein freundlicher Polizist namens Oskar war unser Held auf der Kinderseite des Kölner Stadtanzeiger. Dass die Verkehrspolizei damals nicht nur Strafzettel verteilte, sondern virtuos den Verkehr regelte, war eine Selbstverständlichkeit.

Wer so etwas mal live erleben will, fährt nach Zürich. Am Central ist meines Wissens der letzte Verkehrsposten, wo menschliches Können den Verkehrsfluss dynamischer und flexibler am Laufen hält, als es die beste Technik je könnte. Um beim Bild der Verkehrs-Symphonie zu bleiben: Eine weiße Maus als Dirigent – das wär‘s! Sehenswert wäre es allemal und den Umbau könnten wir uns sparen. Aber vermutlich ist das in Zeiten des Fachkräftemangels eine Illusion.